Sulík: Dodávky ropy a plynu na Slovensko sú relatívne stabilné

Uviedol to po rokovaní krízového štábu na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík, za účasti štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka (obaja SaS). Dodávky plynu sú podľa Galeka neprerušené, dokonca sú mierne zvýšené.

„Momentálne sme (pri dodávkach ropy) nezaznamenali žiaden pokles, ani množstva ropy, ani tlaku, ktorým je ropa potrubím prepravovaná. Dodávka je relatívne stabilná a hýbe sa medzi 1500 až 2000 m3 za hodinu,“ priblížil Sulík s tým, že SR má okrem dodávok aj strategické zásoby ropy na vyše 100 dní, pričom zo zákona musia byť na úrovni minimálne 90 dní.

Ďalšie zásoby ropy má podľa jeho slov rafinéria Slovnaft a Transpetrol. „Ak by malo dôjsť k nečakanej situácii, ak by zo dňa na deň prestala tiecť ropa ropovodom, tak Správa štátnych hmotných rezerv by navrhla vláde vyskladnenie núdzových zásob ropy. Toto sa zatiaľ nebude diať. Situáciu budeme ďalej monitorovať. Ak by ropa netiekla dlhšiu dobu, máme prísľub od spoločnosti Slovnaft, že bude dovážať potrebnú ropu cez ropovod Adria,“ dodal Sulík.

Podľa Galeka je tok plynu na Slovensko neprerušený. „Prepravné objemy boli dokonca v porovnaní s minulým týždňom navýšené. Zmluvné záväzky si druhá strana nateraz plní voči všetkým odberateľom na Slovensku. Nemáme žiadne signály o tom, že by sa táto situácia mala zmeniť,“ priblížil štátny tajomník.

Prepravné trasy plynu sú podľa jeho slov po roku 2009 dostatočne diverzifikované. „Reverzný tok funguje prakticky na všetkých prestupoch, ktoré na Slovensko idú. Diverzifikované budú nielen trasy, ale aj zdroje plynu,“ spresnil Galek.

Prvá loď so skvapalneným plynom pre Slovensko by podľa neho mala doraziť v marci. „To nám umožní pokryť spotrebu plynu na Slovensku počas celej vykurovacej sezóny, bez akýchkoľvek obmedzení priemyslu alebo domácností,“ doplnil. V zásobníkoch je podľa Galeka vzhľadom na končiacu sa vykurovaciu sezónu dostatočné množstvo plynu.