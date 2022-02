UEFA odobrala Petrohradu finále, FIS zrušila všetky zostávajúce podujatia v Rusku

Už vo štvrtok po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu viaceré svetové médiá informovali, že UEFA odoberie Petrohradu finálový súboj LM. Exekutíva únie po piatkovom mimoriadnom zasadnutí k aktuálnej situácii zmenu dejiska potvrdila.

UEFA takisto oznámila, že ruské a ukrajinské kluby a národné tímy, ktoré účinkujú v medzinárodných súťažiach, musia až do odvolania hrať svoje domáce zápasy na neutrálnej pôde. Informovali agentúry DPA a AFP.

Stánok s kapacitou 80.000 miest bude dejiskom finálového zápasu Ligy majstrov tretíkrát po rokoch 2000 a 2006. V rokoch 1956, 1975 a 1981 sa záverečný súboj Európskeho pohára majstrov konal na inom parížskom štadióne Park princov, kde hráva svoje domáce zápasy Paríž St. Germain.

"UEFA chce vyjadriť vďaku a uznanie francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za jeho osobnú podporu a záväzok, že finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa v čase krízy, ktorá nemá obdobu, uskutoční vo Francúzsku," uviedla UEFA v oficiálnom stanovisku.

Strešný orgán európskeho futbalu zároveň ubezpečil, že sa bude snažiť poskytnúť ochranu ukrajinským futbalistom a ich rodinám, ktoré "čelia hroznému ľudskému utrpeniu a vysídleniu z ich vlasti".

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila všetky zostávajúce tohtosezónne podujatia Svetového pohára, ktoré sa mali konať v Rusku. Rozhodla sa tak v záujme bezpečnosti všetkých účastníkov a zachovania integrity seriálu.

Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu predstavitelia FIS absolvovali rozhovory so všetkými zúčastnenými stranami a v piatok vydali verdikt o zrušení lyžiarskych podujatí, ktoré sa mali do konca sezóny 2021/2022 konať na ruskom území. Cez víkend sa tak neuskutočnia súťaže v skikrose v stredisku Sunny Valley (25.-27. februára) a ani v akrobatických skokoch v Jaroslavli (26.-27. februára). Akrobatickí skokani sa nepredstavia ani 5. marca v Moskve, zrušené sú aj preteky skokaniek na lyžiach v Nižnom Tagile (18.-20. marca) a v stredisku Čajkovskij (25.-27. marca). Neuskutočnia sa ani preteky v behu na lyžiach v Ťumeni, ktoré boli naplánované na 18.-20. marca. Uvedené podujatia budú buď presunuté do iného dejiska, alebo úplne zrušené, informovala FIS na svojom webe.

FIS teraz pracuje na tom, aby zabezpečila bezpečný odchod všetkých výprav zo Sunny Valley a Jaroslavle.