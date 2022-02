Mobilní operátori zlacňujú alebo zavádzajú bezplatné hovory na Ukrajinu

Operátori evidujú zvýšený počet hovorov, niektorí sa už vo štvrtok (24. 2.) rozhodli zlacniť alebo zaviesť bezplatné hovory či SMS správy zo Slovenska na Ukrajinu alebo naopak. V piatok sa k nim pridal Orange Slovensko, ktorý upravil sadzby za medzinárodné hovory a roaming na Ukrajine, aby ľuďom umožnili komunikovať so svojimi blízkymi. TASR o tom informovala hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová.

„Zákazníkom od dnešného dňa zatiaľ na dva týždne poskytneme bezplatne roamingové hovory, SMS aj dáta na Ukrajine, ako aj medzinárodné hovory z Slovenska na Ukrajinu,“ povedala Piskunová s tým, že operátor pripravuje aj ďalšie opatrenia, napríklad utečencom poskytne predplatenú SIM kartu vybavenú dátami a hlasovými službami, aby mali možnosť spojiť sa so svojimi príbuznými a priateľmi aj po príchode na Slovensko. „Mechanizmus distribúcie a obsah samotnej karty v súčasnosti dolaďujeme,“ uzavrela Piskunová.

Ústretové kroky ostatní operátori ohlásili ešte vo štvrtok. Mobilný operátor 4ka sa rozhodol až do odvolania znížiť cenu volaní a SMS zo Slovenska na Ukrajinu na polovicu. „Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali niekoľkonásobné zvýšenie počtu hovorov smerujúcich na Ukrajinu. Je zrejmé, že v zložitej situácii sa ocitli aj rodiny našich zákazníkov. Aj preto sme sa rozhodli zareagovať a aj týmto spôsobom vyjadriť našu podporu a solidaritu občanom Ukrajiny,“ poznamenal riaditeľ marketingu a komunikácie operátora Roland Kyška.

Slovak Telekom zase na sociálnej sieti informoval, že odchádzajúce medzinárodné hovory a SMS zo Slovenska na Ukrajinu budú od piatka bezplatné. „Zákazníci, ktorí sa nachádzajú v roamingu na Ukrajine, majú rovnako od uvedeného dátumu bezplatné roamingové prichádzajúce aj odchádzajúce hovory a SMS do všetkých krajín sveta,“ dodal operátor v statuse.

O2 od štvrtka zatiaľ do konca marca zaradil Ukrajinu medzi krajiny európskej zóny. „Pre zákazníkov to bude znamenať, že do sietí ukrajinských operátorov budú telefonovať a posielať správy za ceny ako na Slovensku,“ vyhlásil PR manažér operátora Ján Kalafut. Zmena sa tak dotkne i zákazníkov, ktorí sa práve nachádzajú na území Ukrajiny. Kalafut dodal, že rovnaký princíp bude platiť aj pre zákazníkov Tesco mobile a digitálneho operátora Radosť.