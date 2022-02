V Kyjeve znejú sirény, v blízkosti vládnej štvrti počuť výstrely

„Vo štvrti Obolonskyj na severe Kyjeva sa nachádzajú ruskí diverzanti,“ oznámilo ministerstvo prostredníctvom Facebooku. Silový rezort vyzval miestnych obyvateľov, aby si pripravili Molotovove koktaily (zápalné fľaše) a nahlasovali pohyb ruskej vojenskej techniky.

Ukrainian 2S7 / 203mm Pion Howitzer on the streets of #Kyiv waiting to engage Russian forces. #україни #Украина #Росія #Россия #українськавійна #Киев #Київ pic.twitter.com/68zKbQGmuo

Televízia Sky News, ktorá má štáby v Kyjeve, zverejnila zábery, na ktorých je vidieť stúpať nad mestom dym.

This is something my family filmed in #Ukraine #Kiev #kyiv #WWIII pic.twitter.com/HfwAmE4FvW