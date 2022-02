Vláda odobrila vznik troch prvostupňových správnych súdov

Správne súdnictvo by sa malo na prvom stupni presunúť z okresných súdov na tri správne súdy. Ich sídlami by mala byť Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Vyplýva to z návrhu zákona o zriadení správnych súdov, ktorý v piatok odobrila vláda.

„Upúšťa sa od postavenia okresných súdov ako súdov správneho súdnictva, pričom ich doterajšia správna agenda sa presúva na tri správne súdy. Správne súdnictvo sa navrhuje riešiť prostredníctvom troch prvostupňových správnych súdov,“ priblížil rezort spravodlivosti. Novo vytvorené správne súdy by mali začať fungovať od 1. januára 2023.

Obvody správnych súdov navrhuje rezort spravodlivosti naviazať na obvody administratívnosprávnych krajov. Dôvodom pre tento krok je skutočnosť, že účelom správneho súdnictva je najmä súdny prieskum rozhodnutí, opatrení alebo iných postupov či zásahov orgánov verejnej správy, ktoré sú spravidla konštituované tak, že zohľadňujú územné a správne usporiadanie SR.

Zriadenie súdu samostatným zákonom nie je podľa ministerstva v právnom poriadku novinkou. „Podobne bol zriadený Špeciálny súd, respektíve Špecializovaný trestný súd. Rovnaký postup sa navrhuje aj v prípade zriadenia mestských súdov,“ dodali.

Už skôr podporili vznik správnych súdov predstavitelia Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, ktorý je odvolacím súdom v správnej agende. Zákon o zriadení správnych súdov je súčasťou reformného balíka súdnej mapy. Štyri zákony sa už dostali do parlamentu, pričom do druhého čítania prešiel len zákon o reorganizácii okresných súdov.

„Správna agenda je osobitná agenda a spor medzi občanom a štátom je v niečom predsa len iný ako spory medzi občanmi, s ktorými sa obraciame bežne na súdy. Osobitne s ohľadom na minulosť, ktorú sme tu mali pred rokom 1989, som presvedčená, že vybudovanie správneho súdnictva dáva garanciu, že princípy právneho štátu berieme veľmi vážne na ceste k demokracii a že práve spory medzi občanom a štátom majú vážnu váhu, a v tejto súvislosti je vybudovanie správneho súdnictva naozaj tou najlepšou cestou,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.