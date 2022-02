V kyjevskej štvrti Obolonskyj sa ozývali výbuchy a streľba

V kyjevskej štvrti Obolonskyj sa ozývala streľba z ručných zbraní a výbuchy - chodci sa rozbehli hľadať bezpečný úkryt. Väčšie explózie bolo počuť až do centra ukrajinskej metropoly.

Ruské jednotky dorazili k predmestiam Kyjeva vo štvrtok po tom, čo vojaci vo vrtuľníkoch zaútočili na letisko pri hlavnom meste v blízkosti štvrte Obolonskyj, spresňuje AFP.

Ukrajinská armáda uviedla, že odrazila útok pri leteckej základni Hostomeľ. Ruské pozemné jednotky však prenikajú aj smerom zo západného brehu rieky Dneper z Bieloruska. Po tom, čo prišli do štvrte Obolonskyj, ukrajinské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Facebook vyzvalo miestnych civilistov na odpor.

Gunfire in #Kyiv. Residents are scared of Russians. #Russian tanks has been Seen on the streets of Kyiv #Ukraine#RussiaUkraineConflict #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/ZI33TJZASH