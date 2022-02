Von der Leyenová: Sankcie EÚ zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu

„Balík silných a cielených sankcií schválených dnes v noci ukazuje ako veľmi je Európska únia zjednotená“ uviedla von der Leyenová na Twitteri.

Predsedníčka Európskej komisie ďalej spresnila, že tento balík sankcií zasiahne prevažnú väčšinu ruského bankového trhu a je mierený tiež na kľúčové ruské štátne spoločnosti.

„Po druhé sme sa zamerali na energetický sektor - na kľúčovú ekonomickú oblasť, z ktorej predovšetkým Rusko profituje. Náš zákaz vývozu zasiahne ropný sektor tým, že Rusku znemožní modernizáciu jeho rafinérií,“ uvádza Leyenová.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.



First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp