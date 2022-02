V Kyjeve horí obytná budova, zasiahlo ju pri páde ruské lietadlo

Podľa Reuters nie je jasné, či išlo o pilotované alebo bezpilotné lietadlo.

Heraščenko na sociálnej sieti Telegram však uviedol, že v dôsledku pádu stroja vypukol požiar v deväťposchodovej obytnej budove, pričom podľa poradcu bude na mieste „istotne mnoho obetí“.

Poradca ukrajinského ministerstva vnútra zároveň uviedol, že na mieste zasahujú hasiči.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko neskôr vyvrátil Heraščenkove predpoklady o obetiach, pričom uviedol že na budovu dopadli úlomky rakety a pri incidente utrpeli zranenia traja ľudia - z toho jeden je vo vážnom stave.

„Záchranári vezú ľudí do nemocnice. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Dom horí a hrozí, že sa zrúti,“ napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.

Viacerí očití svedkovia v piatok skoro ráno hlásili, že v Kyjeve počuli hlasné výbuchy. Podľa Heraščenka išlo o zvuk, ktorý vznikol po tom ako vzdušná obrana Kyjeva zasiahla „nepriateľské lietajúce zariadenie“.

