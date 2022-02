Do susedných krajín už začali prichádzať utečenci z Ukrajiny

Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že stredoeurópsky región sa pripravuje na prílev ďalších, zriaďuje prijímacie centrá a k hraniciam vysiela vojakov, ktorí tam majú utečencom poskytovať pomoc.

Denník The Guardian uvádza, že z Ukrajiny už cestujú preč tisíce ľudí a ďalšie desaťtisíce sa na odchod pripravujú. Kolóny ukrajinských áut smerujúce na západ zachytávajú aj videozáznamy a fotografie na sociálnych sieťach. Narastá aj počet ľudí putujúcich pešo k južným a západným hraniciam Ukrajiny, uvádza The Guardian.

Ruská invázia na Ukrajinu je v Európe od druhej svetovej vojny vôbec najväčším útokom štátu na iný štát, približuje Reuters. Okrem iného vyvoláva aj obavy z masívneho prílevu utečencov z približne 44-miliónovej Ukrajiny, ktorá susedí s členskými krajinami EÚ a NATO - Poľskom, Maďarskom, Slovenskom či Rumunskom.

Zmienené krajiny odsúdili ruskú inváziu. Na stranu ruského prezidenta Vladimira Putina sa kriticky vyjadril napríklad aj český prezident Miloš Zeman, dlhoročný sympatizant Moskvy. Inváziu odsúdil aj maďarský premiér Viktor Orbán, taktiež dlhoročný priateľ Putina.

Uvedené krajiny ohlásili aj viacero reštriktívnych opatrení voči Rusku a viacerí oznámili, že chystajú zdravotnícku pomoc pre Ukrajinu a pripravujú sa na príchod utečencov.

Ukrajinci začali vo štvrtok prúdiť obzvlášť do Poľska, ktoré je spomedzi spomínaných krajín domovom najväčšej - približne miliónovej - ukrajinskej menšiny a je tiež krajinou, do ktorej sa dá z Kyjeva dostať najľahšie, uvádza Reuters. Desiatky Ukrajincov vrátane detí prichádzajú k hraničnému priechodu pri poľskej obci Medyka.

Agentúra AP píše, že utečenci z Ukrajiny do Poľska prichádzajú autami aj vlakmi. Uvádza, že z Charkova na východe Ukrajiny prišli popoludní pravidelnou železničnou linkou do poľského mesta Przemyšl stovky ľudí. Šéf poľskej pohraničnej stráže Tomasz Praga uviedol, že v priebehu štvrtka došlo k výraznému nárastu ľudí prichádzajúcich do Poľska.

Poľské úrady informovali, že pre utečencov zriadili už prinajmenšom osem prijímacích centier, v ktorých im poskytnú stravu, lekárske ošetrenie aj miesto na odpočinok.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že na Ukrajine dochádza k „zabíjaniu nevinných ľudí“ a Poliakov vyzval, aby Ukrajincom v núdzi poskytli všetku dostupnú pomoc.

Reuters uvádza, že skupiny ľudí z Ukrajiny prichádzali aj k hraničným priechodom pri maďarských obciach Beregsurány a Tiszabecs, niektorí z nich tam podľa svedkov prišli až z Kyjeva. Ľudia prichádzali autami, ale aj pešo.

Slovenskí colníci uviedli, že osobné autá prichádzajúce z Ukrajiny museli na najfrekventovanejšom z troch hraničných priechodov čakať dokonca až osem hodín, približuje Reuters.