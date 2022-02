Miroslav Kollár: Je potrebné posilniť východnú hranicu NATO

„Východná hranica Slovenska je východnou hranicou NATO a jej obrana je vecou spolupráce v rámci NATO,“ reagoval na otázku, či by pri ochrane hraníc mohli podporiť naše ozbrojené sily aj vojaci iných členských štátov. Svet by mal na útok Ruska podľa Kollára reagovať materiálnou podporou brániacej sa Ukrajiny aj tvrdými ekonomickými sankciami voči Rusku.

Ak bude konflikt ďalej eskalovať, dá sa podľa neho očakávať aj migračná vlna z Ukrajiny smerom na západ. „Neviem si predstaviť, že by sme akýmkoľvek spôsobom bránili ľuďom utekajúcim pred vojnou v tom, aby pred ňou mohli utiecť,„ uviedol. Poukázal na to, že tento typ krízy múdre krajiny vedia poňať aj ako príležitosť. “Ak sa situácia zhorší tak, že Ukrajinci budú utekať pred vojnou, mali by sme im vytvoriť také podmienky, aby tadiaľto iba neprešli, ale ostali tu žiť a pracovať,“ povedal poslanec s tým, že na trhu práce je problém s niektorými špecifickými profesiami.

Problémy Ukrajiny by členské štáty Európskej únie a NATO podľa Kollára nemali odradiť od toho, aby do budúcnosti počítali aj so začlenením Ukrajiny. „Nemyslím si, že Ukrajina bude do NATO prijatá v horizonte mesiacov alebo roka, práve pre situáciu, ktorá tam je. Ale je dôležité minimálne z európskych štruktúr vydať signál, že Ukrajina je integrálnou súčasťou západného demokratického sveta a je len otázka času a splnenia technických podmienok, keď sa to stane aj formálne,“ uzavrel Kollár.