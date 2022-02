EÚ sa chystá uvaliť na Bielorusko sankcie za podporu ruskej invázie

DNES - 18:45

Lídri EÚ vyzvú na štvrtkovom summite na prijatie sankcií voči Bielorusku za jeho podporu ruskej invázie na Ukrajinu. Uvádza sa to v návrhu ich spoločného vyhlásenia, do ktorého nahliadol denník The Guardian.

Návrh spoločného vyhlásenia, ktorý má byť dokončený vo štvrtok neskoro večer na ich mimoriadnom zasadnutí v Bruseli, odsudzuje „zapojenie Bieloruska do tejto agresie voči Ukrajine“ a vyzýva Minsk, aby dodržiaval svoje medzinárodné záväzky. V návrhu sa tiež uvádza, že Európska rada vyzvala na urýchlené vypracovanie ďalšieho balíka sankcií, ktoré sa majú týkať aj Bieloruska. EÚ už pred časom uvalila na Bielorusko - pre brutálne potlačenie tamojších protivládnych protestov - rozsiahle sankcie, ktorých terčom sa stali jednotlivci, ako aj celé sektory bieloruského hospodárstva. V návrhu spoločného vyhlásenia zároveň lídri EÚ znova varovali, že aj na Rusko uvalia ďalšie sankcie, ktoré budú mať „rozsiahle a vážne dôsledky“. Konkrétne opatrenia sa vo vyhlásení však zatiaľ neuvádzajú, keďže sa na nich ešte večer musia dohodnúť lídri 27-členného eurobloku, pripomína The Guardian. Zdieľať tento článok na Facebooku