Ruská armáda ovládla letisko neďaleko Kyjeva

Ruská armáda ovládla letisko neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev, oznámil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra AFP.

„Nepriateľskí výsadkári boli zablokovaní v Hostomeli - naši vojaci dostali rozkaz ich zničiť,“ povedal Zelenskyj v krátkom videopríhovore.

Hostomeľ je mesto vzdialené približne 20 kilometrov na severozápad od Kyjeva, pri ktorom sa nachádza rovnomenné medzinárodné nákladné letisko.

Zelenskyj počas svojho krátkeho televízneho prejavu tiež uviedol, že Rusko svojim rozhodnutím zaútočiť na Ukrajinu okolo seba stavia novú železnú oponu, informoval spravodajský server Yahoo News

„To, čo sme dnes počuli, nie sú len výbuchy rakiet, boje a rachot lietadiel. Toto je zvuk novej železnej opony, ktorá sa spustila a odrezáva Rusko od civilizovaného sveta,“ povedal ukrajinský prezident.

„Našou národnou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto opona nespadla na našu krajinu,“ dodal.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC