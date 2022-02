Ktovlastni.sk odkrýva aj vlastníkov akvaparkov, skirezortov či kúpeľov

TIS informovala, že odkryla aj vlastnícke pozadie slovenských skirezortov, akvaparkov, termálnych kúpalísk, kúpeľov, golfových ihrísk, ďalších turistických a športových areálov či adrenalínových atrakcií.

Pri plánovaní dovoleniek môžu zodpovední Slováci popri cene a kvalite služieb zvážiť aj etický rozmer nakupovania takýchto služieb. Rozšírenie portálu bolo možné aj vďaka fundraisingovej kampani s troma stovkami individuálnych podporovateľov. Pôvodnú mapu vlastníctva hotelov predstavila TIS v júni minulého roka. Aj mnohé zariadenia turistického ruchu, ktoré pribudli teraz, majú problémy s transparentnosťou.

Prevádzkovateľa nezverejňuje na webe štvrtina z nich, pri hoteloch chýbali základné informácie dokonca takmer pri tretine. O konečnom vlastníkovi informuje 86 % nových zariadení, tretina v registri partnerov verejného sektora. Najhoršie sú golfové rezorty - vlastnícke pozadie tají takmer polovica.

Podstatou portálu je objektívne hodnotenie zariadení podľa stupňa ich transparentnosti, informácií o vlastníctve, zverejňovaní finančných výkazov a podľa zadlženosti voči štátu. To je doplnené pohľadom odbornej komisie zloženej zo žurnalistov a ekonomických analytikov. Zariadenia posudzovali podľa veľkosti a početnosti korupčných či kriminálnych káuz vlastníkov.

Výsledné hodnotenie transparentnosti radí nové zariadenia do šiestich skupín podľa dosiahnutého percentuálneho skóre. Až polovica je výborných, teda takých, pri ktorých neexistuje etická prekážka, ktorá by bránila v ich návšteve. Na opačnom konci hodnotenia je 15 neuspokojivých alebo dokonca problémových zariadení. Samotná odborná komisia neodporúča alebo vôbec neodporúča návštevu 12 zariadení.

Podobne ako pri hoteloch i pre ďalšie zariadenia na mape platí, že väčšinu prevádzkujú kauzami nezaťažení féroví podnikatelia, ktorí majetok nadobudli tvrdou prácou. Dôležitosť témy etického nakupovania potvrdil prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnila pre TIS agentúra Focus v novembri minulého roku. Polovici Slovákov je podľa neho ochotná riadiť sa pri plánovaní dovolenky aj princípmi tzv. etického nakupovania, z ktorého sa stáva trend prenikajúci aj na Slovensko.

Približne 27 % ľudí by ho úplne prestala navštevovať, ak by sa dozvedeli, že ho vlastní človek, ktorý zbohatol na podvodoch a korupcii. Štvrtina ľudí by ho navštevovala menej často. Pre takmer dve tretiny ľudí by bola prekážkou informácia, že areál vlastní človek spájaný s kriminálnou činnosťou.