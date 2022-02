Movino chce tento rok predať 2,5 až 3 milióny litrov vína

„Počas pandémie nám klesol odbyt cez nezávislý veľkoobchod a aj cez reštaurácie. Hlavným tokom odbytu boli a sú preto maloobchodné predajne reťazcov a direkt predaj cez náš maloobchodný e-shop,“ uviedol pre TASR výrobný riaditeľ Ondrej Celleng.

Vlaňajšia úroda hrozna bola podľa neho ale mimoriadne priaznivá, hlavne čo sa týka kvality. „Množstvo bolo tiež na slušnej úrovni, tvorilo približne 90 percent predchádzajúcej úrody,“ pripomenul. „Vysoká kvalita sa prejavila vysokou cukornatosťou a pomerne vysokým obsahom kyselín, čo technologicky dáva veľké predpoklady na kvalitné vína,“ doplnil.

V súčasnosti Movino obhospodaruje zhruba 250 hektárov vinohradov. „Pokračujeme v obnove starých vinohradov. V roku 2021 sme vysadili 10 hektárov vinohradov vo vinohradníckej obci Bušince, tento rok sme začali s obnovou 19 hektárov vinohradov v obci Príbelce,“ uviedol Celleng ďalej. Až 200 hektárov v správe spoločnosti sa nachádza v stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a 50 hektárov je v nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Spoločnosť za uplynulé dva roky investovala do vinohradov približne 600.000 eur, najmä do výsadby viniča a nákupu techniky, ale aj do kúpy vinohradu vo Veľkých Lovciach v nitrianskej vinohradníckej oblasti. „Ďalších asi 400.000 eur sme vynaložili na nákup baliacej techniky, vybavenie laboratória, ´degustačky´, opravy podláh podľa najnovších hygienických predpisov či opravy strechy,“ vymenoval riaditeľ.

Movino v súčasnosti zamestnáva okolo 100 ľudí. V roku 2020 zaznamenala spoločnosť podľa finstat.sk historicky najvyššie tržby 6,3 milióna eur a zisk 247.454 eur.