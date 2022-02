SIS pozorne vyhodnocuje situáciu, môžu byť ohrozené viaceré záujmy SR

„SIS pozorne vníma túto situáciu, vyhodnocujeme to online. Máme zriadené komunikačné platformy, krízový štáb. Snažíme sa to sledovať a vyhodnotiť, aký by mohla mať dosah na záujmy SR,“ povedal Aláč. Spolupráca a výmena informácií so zahraničnými partnermi je podľa jeho slov veľmi rýchla.

Ubezpečil, že informácie, ktoré SIS získa, zasiela zákonným príjemcom. „To je všetko, čo v tejto veci vieme robiť. Nemáme výkonné oprávnenia,“ povedal s tým, že analyzujú aj verejné vystúpenia ruského prezidenta Vladimira Putina.

Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.