EÚ v najbližšom období Rusko od SWIFT-u pravdepodobne neodstrihne

Európska únia s veľkou pravdepodobnosťou v súčasnej situácii neprijme kroky, ktoré by Rusko odstrihli od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT, uviedli zdroje z EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ministri zahraničných vecí z pobaltských štátov vyzvali v reakcii na ruský útok na zablokovanie prístupu Ruska k systému SWIFT. Ďalšie štáty však rovnaký postoj nezdieľajú. Upozorňujú, že aj keď by odstrihnutie Moskvy od SWIFT-u tvrdo zasiahlo ruské banky, zároveň by to výrazne znížilo európskym veriteľom možnosti dostať sa k svojim peniazom. Navyše, Rusko už nejaký čas pracuje na vytvorení alternatívneho platobného systému .

Ako povedal jeden z diplomatov v EÚ, teraz je dôležitý konsenzus. To podľa neho znamená, že čo sa týka systému SWIFT, v súčasnosti EÚ žiadne kroky robiť nebude, keďže by to aj v samotnej Európe malo vážne dôsledky. Aj ďalší z diplomatov uviedol, že „pokiaľ vie, tak momentálne sa otázka systému SWIFT nerieši“.