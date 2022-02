Obráti sa Rusko aj proti Slovensku? Naď reagoval na možnú hrozbu

Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre.

Členstvo v NATO dalo podľa Naďa Slovensku jasné záruky. Pripomenul jeden článok Washingtonskej zmluvy, ktorý vraví: „Jeden za všetkých, všetci za jedného“. Znamená najsilnejšie spojenectvo, ktoré nedovolí ohrozenie našej územnej celistvosti a našich hraníc. Slovensko má najvyššie záruky, spresnil. „Naozaj je to o tom, že ak budeme mať pocit, že potrebujeme pomoc od našich spojencov, tak tí spojenci prídu. A je to doslova na tom, aby sme si povedali, čo chceme a tak je to správne,“ vysvetlil Naď.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) povedal, že si je potrebné uvedomiť silu spojenectva. Podotkol, že sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Tá podľa jeho slov pôsobí ako celok. „Nejde o to, akú silu má Slovensko, ale Severoatlantická aliancia,“ povedal predseda vlády SR. NATO má jeho slov nesmiernu silu a Slovenská republika je v bezpečí, pretože je súčasťou spojeneckých štátov.

Slovensko si podľa šéfa rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) môže užívať bezpečnosť len vďaka tomu, že je súčasťou väčšieho celku. Keďže je Slovensko súčasťou NATO, tak USA nesú veľký diel zodpovednosti za obranu SR.

Podotkol, že v súvislosti s útokom prebieha informačná vojna a úlohu v nej zohráva aj „nezodpovedná slovenská politika“. „To nie sú len portály, ktoré sú priamymi šíriteľmi dezinformácii, to je veľká časť slovenskej politiky, ktorá tu spôsobila úplnú dezinformáciu,“ skonštatoval Korčok s tým, že Slovensko potrebuje spraviť v tejto oblasti viac, potrebuje jasné politické postoje.

Občania musia podľa ministra zahraničných vecí pochopiť, čo robí vláda pre ich bezpečnosť. „Ruská federácia je hrozba pre európsku bezpečnosť. Porušila všetko čo žiadala. Prosím občanov, aby toto vnímali,“ vyzval Korčok. Dodal, že veľká časť politiky hazarduje s tým, čo je tabu, a to je bezpečnosť a obrana.

Korčok tiež avizoval, že na vládu predloží návrh humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.