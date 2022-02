Osuský: Rusko podporuje územné spory v štátoch, ktoré chcú vstúpiť do NATO

Rusko systematicky podporuje vznik teritoriálnych sporov v štátoch, ktoré by potenciálne mohli mať záujem o vstup do NATO. V diskusii na TASR TV to povedal poslanec NR SR Peter Osuský (SaS).

„NATO má dodnes pravidlo, že nemôže do svojich radov prijať krajinu, ktorá má spochybnené teritoriálne územie," konštatoval Osuský. Ak má teda Gruzínsko teritoriálny spor ohľadom Južného Osetska, Moldavsko v prípade Podnesterska či Ukrajina v regiónoch Donecka a Luhanska, je možnosť budúceho vstupu týchto štátov do NATO podľa neho automaticky spochybnená. „Po agresívnej anexii Krymu urobil Putin zatiaľ pol kroka k ďalšej anexii," konštatoval Osuský na margo oficiálneho uznania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky Ruskom. Zároveň tým podľa neho Rusko definitívne ukázalo, že doterajšia rétorika, podľa ktorej išlo o samostatné separatistické územia riadené miestnymi ľuďmi, bola nepravdivá. „Vojská, ktoré tam boli, sú tam už teraz oficiálne. Je to Putinov postup. Niečo sa udeje, klameme o tom do roztrhania tela, a potom to akýmsi spôsobom spätne pripustíme a potvrdíme," vyhlásil Osuský. Zároveň tvrdí, že Rusko nemá právo blokovať rozhodnutie iného štátu, ak sa chce uchádzať o vstup do NATO. „Predstava, že nejaký štát bude určovať inému, čo smie a nesmie, je nonsens," povedal Osuský. Prípadnú budúcnosť Ukrajiny v NATO bude podľa neho podmieňovať viacero faktorov, primárne vôľa vstúpiť do Aliancie a následne ochota členských štátov ju po splnení podmienok prijať. Za príspevok SaS k riešeniu problému považuje Osuský najmä aktivitu jej nominanta Ivana Korčoka na poste ministra zahraničných vecí SR. Tvrdenie lídra SaS Richarda Sulíka, že protiruské sankcie škodia aj našim podnikom, má podľa Osuského ekonomické opodstatnenie, ale neznamená, že sa sankcie majú rušiť. „Reálne nevystupuje proti dôvodným sankciám, len konštatoval tento fakt. Je to dobré aj preto, aby sme vedeli, že budeme musieť niečo obetovať, ak nechceme ustupovať zlu," uzavrel Osuský.