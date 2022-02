Rover našiel sklenené gule na odvrátenej strane Mesiaca. Vedci ich pôvod zatiaľ nepoznajú

Čínsky robotický lunárny model Yutu-2, ktorého poslaním je primárne preskúmať odvrátenú stranu Mesiaca, mnohých šokoval snímkami so sklenenými guľami na povrchu zemského satelitu. Gule s neporušeným povrchom ležia v prašnom prostredí na mesačnom povrchu.

Hoci zatiaľ nepoznáme ich zloženie, gule by v budúcnosti mohli pomôcť pri výskume dejín a geologického zloženia Mesiaca. Mnohých prekvapí, že sklo nie je materiál, ktorý by sa na Mesiaci vyskytoval ojedinele. K jeho vzniku dochádza, keď na kremičitan, ktorý sa tu vyskytuje v hojnom množstve, pôsobí vysoká teplota.

Na Mesiaci sa v minulosti nachádzali činné sopky a vulkanická činnosť tu umožnila vznik sopečného skla. Sklenené gule mohli vzniknúť aj pri náraze menšieho meteoritu, ktorý takisto produkuje extrémne vysoké teploty.

Skupina vedcov z Univerzity Sun Yat-sena a Čínskej akadémie vied pod vedením geológa Zhiyonga Xiaoa sa domnieva, že pravdepodobnejší je druhý scenár, pri ktorom vznikli sklenené gule po náraze iného telesa do Mesiaca. Ich pôvod sa však určuje len ťažko, pretože väčšina sklenených objektov, ktoré sa dodnes našli na Mesiaci, vôbec nezodpovedá tomuto tvaru, hoci sa tam už našli aj iné gule, no nie s priemerom väčším ako jeden milimeter.

Vedci pripomínajú, že sklenené gule sa vytvárajú aj na Zemi pri náraze iného telesa. Podobne ako na Mesiaci, aj v tomto prípade dochádza k obrovskému nárastu teploty, čo roztápa zemskú kôru, ktorá vybuchuje do vzduchu. Na zem potom dopadá vo forme malých sklenených guľôčok.

Hoci gule, ktoré objavila sonda Yutu-2, v priemere dosahujú dĺžku až 15 – 25 milimetrov, stále sa nedajú považovať za jedinečné. Misia Apollo 16, ktorá skúmala priľahlú stranu Mesiaca, totiž už na jeho povrchu našla aj 40-milimetrové gule, ktoré pravdepodobne takisto vznikli po náraze iného telesa.

Rozdiel medzi týmito dvoma nálezmi podľa Xiaa spočíva najmä vo výzore predmetných gúľ. Tie, ktoré sa našli na odvrátenej strane Mesiaca, sú totiž polopriehľadné a odrážajú svetlo ako sklo. Gule, ktoré sa našli na priľahlej strane, sú naproti tomu skôr celkom priesvitné.

Novo objavené gule sa našli v blízkosti čerstvého krátera, čo však nevylučuje možnosť, že sa už dávno predtým nachádzali zahrabané pod vrstvou prachu a náraz meteoritu ich len odhalil.

Podľa vedcov ale možno za najpravdepodobnejšie považovať vysvetlenie, že gule vznikli z vulkanického skla zvaného anortozit, ktoré sa pri náraze znovu roztopilo a vytvorilo priehľadné okrúhle objekty.

Bez toho, aby sme poznali zloženie záhadných objektov, nemôžeme s istotou povedať, ako vznikli, no v prípade, že je Xiaova teória pravdivá, znamená to, že nejde o žiaden výnimočný jav. Gule by však mohli poskytnúť cenný materiál pre ďalší výskum.

„Táto štúdia, ktorá hovorí o prvom objave makroskopických a priehľadných sklenených globúl na Mesiaci, dáva predpoklad, že podobné globuly sú hojne zastúpené na celej lunárnej pláni a poskytujú možnosť vzorkovania, ktoré pomôže pri odhaľovaní dávnejších zrážok s Mesiacom,“ dodávajú vedci v štúdii.