Ambulantní lekári chcú lepšie podmienky od VšZP, inak nepredĺžia zmluvné vzťahy

Ak do apríla VšZP neupraví podmienky a nedôjde k dohode, približne 1700 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s ňou podľa prezidentky ZAP Jaroslavy Orosovej nepredĺži zmluvný vzťah. Štátna poisťovňa považuje za nekorektné, že ZAP medializuje predčasné závery k rokovaniam.

Orosová pripomenula, že zväzu koncom roka vypršali zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s VšZP, čím obe strany vstúpili do dohodovacieho konania, ktoré sa skončí 31. marca. „Poisťovňa dodnes nepredložila takú ponuku, ktorá by reflektovala na katastrofálnu situáciu v ambulantnom sektore a umožnila jeho ďalšie fungovanie bez zníženia kvality zdravotnej starostlivosti,“ priblížila.

Predložená ponuka podľa ZAP nepokrýva reálne zvýšenie nákladov spôsobených pandémiou a ekonomickou krízou a súčasne je výrazne horšia ako ponuky ďalších dvoch zdravotných poisťovní. „Návrh VšZP je zároveň podmienený úspornými opatreniami na strane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktoré budú mať bezpochyby negatívny vplyv na liečbu poistencov VšZP v ambulanciách,“ doplnila Orosová.

Štátna poisťovňa reagovala, že rokovania so ZAP naďalej prebiehajú. So ZAP sa mala dohodnúť, že aktualizovanú cenovú ponuku doručí do konca týždňa. „Preto považujeme za nekorektné, že zástupcovia ZAP medializujú predčasné závery vyvolávajúce zbytočnú paniku medzi našimi poistencami ešte pred doručením návrhu nových zmlúv a ukončením rokovaní,“ uviedla Eva Peterová z oddelenia komunikácie VšZP.

Pripomenula, že má s členmi ZAP platný zmluvný vzťah do konca marca a poistencom je garantované poskytovanie riadnej zdravotnej starostlivosti. „Naším cieľom je dohodnúť sa a zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť našim poistencom a súčasne podporiť segment ambulantnej zdravotnej starostlivosti k efektívnemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti,“ doplnila Peterová.

Ponuky zmlúv od štátnej poisťovne kritizuje aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Ak nedôjde k zmene, chce odporučiť svojim členom, aby poisťovni vypovedali koncom marca zmluvu. Návrh podľa ANS je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom. VšZP označila vyhlásenie ANS za predčasné a neodôvodnené.