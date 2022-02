Futurologička predpovedá trendy roku 2022: Pripravte sa na neistotu a spoločenské zmeny

Viceprezidentka komunikačného oddelenia spoločnosti Phillip Moris Marian Salzmanová, je okrem iného známa aj vďaka tomu, že v roku 2003 spopularizovala termín metrosexuál. Salzmanová, ktorá je pôvodom z New Yorku, sa vo svojich predpovediach budúcnosti za posledné desiatky rokov niekoľkokrát celkom presne trafila do udalostí, ktoré sa neskôr skutočne stali.

Američanka je známa napríklad tým, že mesiace pred vypuknutím pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 predpovedala, že v roku 2020 bude medzi ľuďmi prevládať „bunkrová mentalita“. Takisto zdôrazňovala vtedajšiu potrebu ľudí stiahnuť sa do úzadia a pripraviť sa na možné existenciálne hrozby.

Svoju najnovšiu predpoveď na rok 2022 Salzmanová pomenovala „22 na 2022: Splnenie toho, čo sme si mysleli, že vieme“. Okrem vzniku nových technológií v nej hovorí aj o rastúcom boji proti nerovnosti a zmenách v školstve.

Komplikovaný svet prinesie viaceré výzvy

„Len jedna vec je istá, a týka sa všetkých týchto trendov – a to je neistota. Ľudia sú nervózni,“ sumarizuje svoju predpoveď Salzmanová. „Cítia, že svet sa skomplikoval tak rýchlo, že zmeny nedokážu hneď pochopiť.“

Trend, ktorý svojou veľkosťou a rýchlosťou prekonal všetky ostatné, je podľa Salzmanovej čoraz väčšia komplikovanosť, alebo chaos. V roku 2022 podľa nej narastie strach z rýchleho vývoja v oblasti vedy, ktorý bude zároveň sprevádzaný aj obdivom a nádejou spojenou s prínosom nových technológií.

Veľké zmeny prinesie génové inžinierstvo, ktoré sa v nadchádzajúcom roku podľa Salzmanovej zameria na eugenické využitie. Ľudia začnú upravovať embryá tak, aby sa deti rodili bez porúch a ochorení, či dokonca vonkajších vlastností, ktoré považujeme za nevhodné. Už v zárodku sa bude meniť aj ľudská výška, fyzické nadanie a intelekt.

„Na toto už upozorňovali aj známy vedci, vrátane zosnulého Stephena Hawkinga, ktorý tlmočil svoju obavu z toho, že bohatí ľudia získajú ďalšie prostriedky na zaistenie si výhod a vytvorenie geneticky bezchybnej elity,“ pripomína Salzmanová.

Spoločnosť sa zmení, veľkú rolu zohrá aj klíma

Ďalšou dominantnou témou predpovede na rok 2022 z pera Marian Salzmanovej je rastúca sociálna nerovnosť. „Stredné“ vrstvy v polarizovanej, rozhnevanej a extrémistickej spoločnosti podľa nej celkom zaniknú.

V „strednej“ vrstve spoločnosti sa podľa futurologičky nachádzajú všetci tí, ktorí príliš nedbajú o takzvanú „cancel culture“ (ide o modernú formu ostrakizmu, ktorá vylučuje jedinca zo spoločnosti) alebo novú terminológiu používanú na označenie pohlaví – teda väčšina z nás.

Proti spoločenským nerovnostiam bude v tomto roku bojovať čoraz viac ľudí, čo by malo zásadne ovplyvniť politické, spoločenské aj firemné prostredie.

Svet ďalej začne citlivejšie vnímať to, že niektoré spoločnosti pociťujú následky klimatickej krízy výraznejšie ako iné. Postupne každý z nás začne protestovať proti skutočnosti, že za väčšinu emisií zo skleníkových plynov sú zodpovedné bohaté krajiny, pričom negatívne následky pociťujeme všetci rovnako.

Živel, ktorý nás v roku 2022 pravdepodobne potrápi najviac, je voda. Okrem častých záplav budeme musieť bojovať aj proti suchám a „masívnym búrkam“, ktoré sa rýchlo stanú bežnou súčasťou života na Zemi.

Vzostup virtuálnej reality a zmeny v zamestnaní

Vráťme sa späť k technológiám. Salzmanová predpovedá, že veľkou hybnou silou v roku 2022 bude virtuálna realita, do ktorej sa čoraz častejšie bude ponárať čoraz viac ľudí. Technológia premení aj svet vzdelávania a práce, ktorý podľahne online výučbe a pracovnej metóde home office.

V roku 2022 sa mnohí zamestnanci budú musieť vysporiadať s postupnou mechanizáciou, ktorá ohrozí ich pracovnú pozíciu. Mnohí sa budú musieť preškoliť alebo dovzdelať v oblasti digitálnych technológií.

Podobne ako v 20. rokoch minulého storočia, aj súčasné desaťročie nám prinesie ekonomický rast a prosperitu. V súčasnosti, keď ľudia trávia viac času doma a dožívajú sa vyššieho veku, sa ale hedonizmus premietne do miernejších spôsobov utrácania peňazí. S tým súvisí aj orientovanie sa viac na plány do budúcnosti ako do súčasnosti.

„Pre väčšinu z nás bude rok 2022 oveľa zložitejší a chaotickejší,“ hovorí Salzmanová. „Budeme teda musieť prehodnotiť svoje očakávania.“ Američanka na záver dodáva, že ľudia si budú musieť zvyknúť na nový štandard, ktorým bude komplikovanosť.

Top 22 trendov roku 2022 podľa Marian Salzmanovej: