Na tomto poschodí hotela sa nikdy neubytujte, varuje odborník na riziká pri cestovaní

Pri výbere dovolenky nás zamestnáva množstvo starostí, ktoré často nedovoľujú premýšľať nad takými detailmi, ako je poschodie, na ktorom budeme ubytovaní. Túto zdanlivú maličkosť ale netreba podceniť, varuje bývalý vojak a súčasný odborník na hodnotenie rizík pri cestovaní Lloyd Figgins.

„Najdôležitejšia vec, ktorú prehliadame, je riziko požiaru,“ uvádza Figgins pre portál The Sun. „Po príchode do hotela sa ocitáte v neznámom prostredí, ktoré považujete za bezpečné. Je ale dôležité položiť si otázku, čo by ste robili, keby vypukol požiar?“

Okrem sledovania únikových východov je podľa odborníka potrebné hneď zistiť aj to, ako sa k nim dostať, kam vedú a či sú dvere zamknuté alebo zablokované.

Figgins ďalej tvrdí, že najbezpečnejšie je ubytovať sa na druhom, treťom či štvrtom poschodí, „lebo požiarny rebrík väčšinou nesiaha nad štvrté poschodie. Všetko nižšie sa zas stáva terčom lupičov.“

Pre extra dávku ochrany pred zlodejmi by ste sa v areáli hotela mali vyhnúť hlasnému vyslovovaniu čísla izby, v ktorej bývate. Ak sa dá, pri check-ine poproste personál, aby takisto nahlas nevyslovoval číslo vašej izby, ale vám ho napísal na papier.

„Hotely sú pre zločincov lákavé, pretože hostia si do nich obvykle nosia množstvo cenností,“ vysvetľuje Figgins. „Na recepcii a v bare sa môžu tváriť ako hostia. Často sa zameriavajú na ľudí, ktorí sa prihlasujú na recepcii, lebo práve tu zaznieva číslo izby z úst recepčného alebo recepčnej.“

Po tom, ako zlodej na recepcii zistí číslo vašej izby, počká si na vás v bare alebo reštaurácii. Keď tam dorazíte, bude vedieť, že v izbe sa nik nenachádza, a tak ju môže prepadnúť.

„Často majú vopred premyslený spôsob, ako sa dostať do izby. Požiadajú o to napríklad upratovačku, a tak sa vyhnú nadmernému podozreniu,“ dopĺňa expert.