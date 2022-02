Toto je najlepší vek, kedy by ženy mali mať dieťa. Takto sa vyhnú predčasnému úmrtiu

Spoločnosť často kladie na ženy množstvo nárokov, pričom mnohí si ženy spájajú predovšetkým s materstvom. Preto je ženám často kladená otázka, kedy budú mať deti. Vedci sa rozhodli ženám pomôcť aspoň z hľadiska zdravia a odhalili ideálny vek pre tehotenstvo, aby sa ženy dožili čo najvyššieho veku.

Kým niektoré ženy majú svoje prvé dieťa už v tínedžerskom veku, iné čakajú až do 40 rokov. Podľa výskumu je pravdepodobnejšie, že tie, ktoré sú na oboch koncoch extrémov, skončia s potenciálne smrteľnými zdravotnými problémami.

Štúdia pod vedením vedcov z Univerzity v Soule skúmala viac ako 4000 kórejských žien. Do štúdie sa zapísali začiatkom roku 2000, keď mali v priemere 52 rokov. Vedci sa ich pýtali, kedy mali prvé dieťa, a rozdelili ich do troch kategórií: do 23 rokov, 24 až 25 rokov a nad 26 rokov.

Sledovali ich približne 18 rokov, do roku 2018, aby medzi nimi porovnávali úmrtnosť. Štúdia zistila, že veľmi mladé a staršie matky boli vystavené väčšiemu riziku úmrtia zo všetkých príčin a kardiovaskulárnych chorôb (vrátane srdcových chorôb a mŕtvice) ako prvorodičky vo veku 20 rokov.

To naznačuje, že ideálny vek na splodenie prvého dieťaťa je 25 rokov. Vekové pásmo nad hranicou 26 rokov nebolo skúmané, pretože do tejto skupiny sa nezmestil dostatočný počet účastníčok, aby boli výsledky spoľahlivé.

Priemerný vek prvorodičiek v Kórei je okolo 31 rokov. Predchádzajúce štúdie na rovnakú tému však našli rovnaké trendy, napísal výskumný tím v časopise Maturitas .

Vedci uviedli, že mladšie ženy, ktoré mali svoje prvé dieťa vo veku 16 rokov, mohli zaznamenať negatívne následky na ich vzdelávanie alebo kariéru. To môže podľa nich viesť k zlému zdraviu v dôsledku sociálno-ekonomického znevýhodnenia.

Diskutovalo sa aj o tom, že mladé mamičky častejšie bojujú s obezitou kvôli vplyvu priberania na ich telo a depresie. Oboje môže prispieť k pravdepodobnosti vzniku smrteľných kardiovaskulárnych chorôb.

U žien nad 26 rokov vedci uviedli, že kombinovaný súbor faktorov môže viesť k riziku srdcových chorôb v neskoršom veku. Vo všeobecnosti sa nemusia vedieť tak dobre zotaviť z pôrodu ako mladšie mamičky.

Vedci uviedli, že pravdepodobne budú čeliť „dvojitej záťaži“ práce a starostlivosti o deti, čo by mohlo viesť k nezdravému životnému štýlu spojenému s chorobami, ako je nedostatok pohybu a zlá strava.

Stres z materstva a kariéry môže zvýšiť krvný tlak. „Hypertenzia spôsobená vysokým BMI a nedostatkom fyzickej aktivity je hlavným rizikovým faktorom, ktorý má najväčší vplyv na KVO,“ uviedli vedci.

Štúdia analyzovala, či staršie mamičky mali väčšiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia jednoducho preto, že už počas tehotenstva mali vyššie riziko vysokého krvného tlaku a cukrovky.

Tieto tehotenské komplikácie môžu spôsobiť dlhotrvajúce hormonálne zmeny. To však nepomohlo vysvetliť zistenia, čo naznačuje, že v hre sú iné faktory.

Výskumníci uviedli, že ich zistenia by mohli byť dôležité vzhľadom na to, že ženy čoraz častejšie odkladajú tehotenstvo do vyššieho veku, aby sa zamerali na iné oblasti svojho života.