Slafkovský bude najdlhšie spomínať na gól "z bufetu"

Na olympijskom hokejovom turnaji sa stal najproduktívnejším hráčom i najlepším strelcom, získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča a výrazne pomohol slovenskej reprezentácii k zisku historického bronzu.

„Je dôležité držať sa pri zemi, od mala mi to pripomínajú rodičia, starší hráči a všetci, ktorí mi chcú pomôcť v kariére,“ povedal 17-ročný útočník na tlačovej konferencii v Bratislave po príchode z pekinských hier. Slová talentovaného krídelníka, ktorý svojím streleckým kúskom napodobnil úspech vtedy 19-ročného Miroslava Šatana zo ZOH 1994 v Lillehammeri, potvrdil aj kapitán bronzového tímu Marek Hrivík: „Slafkovský toho má veľa pred sebou, klobúk dole pred tým, čo nám na olympiáde ukázal. Má správne nastavené hodnoty a nebojí sa toho, že by nezostal pri zemi.“

Slafkovský označil otvárací gól zápasu o bronz proti Švédom (4:0) za svoj najpodstatnejší presný zásah na turnaji: „Najdôležitejší je pre mňa asi gól, o ktorom som povedal, že bol z bufetu. Padol so šťastím, no v zápase o bronz, takže naň budem najviac spomínať.“

Slovenská reprezentácia sa na februárových ZOH stala len druhou krajinou, ktorá sa prebojovala z olympijskej kvalifikácie až k cennému kovu. Predtým sa to podarilo len strieborným Nemcom na ZOH 2018 v Pjongčangu. Nádeje na historický úspech začali svitať po dramatickej štvrťfinálovej výhre 3:2 nad USA po samostatných nájazdoch. Autor štyroch bodov (2+2) Peter Cehlárik označil toto stretnutie za najdôležitejší duel na turnaji: „Najemotívnejší moment pre mňa bol Marekov vyrovnávajúci gól vo štvrťfinále proti USA. Postup do semifinále bol najvýznamnejší krok, ktorý sme na turnaji spravili.“

Bronzoví hokejisti absolvovali jazdu ulicami Bratislavy a zakončili ju oslavami na námestí SNP. Práve tie sú podľa nich tým pravým zavŕšením ZOH, keďže v Pekingu oslavy zužovali prísne protipandemické opatrenia a nemohli si tak svoj triumf vychutnať naplno. Podľa kapitána Hrivíka však všetkých hráčov čaká následne rýchly návrat do reality: „Každý si užije jeden, dva voľné dni s rodinami a potom naspäť do klubov. Je to špecifická situácia, niektorých čaká play off, iných ešte zápasy základnej časti.“