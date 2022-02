Podmanický by sa mohol vrátiť do klubu Smer-SD, avizoval to Fico

DNES - 17:09

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Podmanický by sa mohol vrátiť do poslaneckého klubu Smeru-SD. Avizoval to predseda strany Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

Fico hovorí o spolupráci s Podmanickým, ktorá by mala viesť k jeho členstvu v klube. „Ak tieto kroky dokončíme, klub Smeru-SD bude mať nie 26, ale 27 členov," uviedol s tým, že urobia všetko preto, aby sa Podmanický mohol stať členom. Dodal, že ide len o rádové členstvo v poslaneckom klube. Podmanický v máji 2020 oznámil odchod z klubu Smer-SD, vzdal sa členstva v strane aj funkcie krajského predsedu strany v Žiline. Urobil tak v reakcii na výčitky predstaviteľov strany k jeho záujmu pridať sa k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov strany KDŽP pôsobiacich v klube ĽSNS. Záujem pridať sa k hodnotovej platforme vtedy avizoval okrem neho aj ďalší poslanec Smeru-SD Marián Kéry. Ten však zo strany neodišiel.