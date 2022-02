Spojené štáty kúpili v Bratislave budovu. Nie je isté, či sa sem presťahuje ich ambasáda

Táto lokalita blízko centra hlavného mesta sa v uplynulých rokoch skloňovala ako jedna z možných, kam by sa ambasáda USA mohla z Hviezdoslavovho námestia presťahovať.

„Keďže sme na začiatku procesu hľadania a plánovania, nemôžeme sa momentálne vyjadriť k žiadnym podrobnostiam,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Veľvyslanectva USA na Slovensku Tara Hall. Deklaruje, že ich veľvyslanectvo spolupracuje s mestom i miestnymi partnermi, aby našlo možnosti na modernizáciu a rast americkej ambasády v Bratislave.

Ulica Olejkárska a jej okolie sa pritom v minulosti uvádzali ako potenciálne miesto, kam by sa veľvyslanectvo USA mohlo z Hviezdoslavovho námestia presťahovať. V roku 2019 to potvrdil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že o tom diskutuje pracovná skupina. V roku 2017 samotné veľvyslanectvo uviedlo, že už má lokalitu pre svoje nové sídlo - v blízkosti novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave. Spĺňať má bezpečnostné požiadavky a zároveň má aj zapadnúť do okolia.

Nové budúce sídlo veľvyslanectva USA v Bratislave sa stalo témou najmä pred komunálnymi voľbami v roku 2018. Niektorí bratislavskí komunálni politici totiž opakovane kritizovali sídlo ambasády na Hviezdoslavovom námestí v centre mesta, a najmä jej bezpečnostnú zónu ohraničenú bezpečnostným plotom. Spisovali aj výzvu na jeho odstránenie.

Magistrát opakovane tvrdil, že podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, bez ohľadu na vlastníctvo. Riešenie problému videlo mesto len v presťahovaní ambasády z Hviezdoslavovho námestia na iné miesto v Bratislave. Veľvyslanectvo pravidelne deklarovalo, že jeho plány na presťahovanie napredujú.