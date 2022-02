Lavrov: Rusko garantuje bezpečnosť samozvaných DĽR a LĽR

Rusko garantuje bezpečnosť samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), ktoré ležia na východe Ukrajiny. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova táto povinnosť Rusku vyplýva zo zmlúv o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, ktoré v utorok ratifikovali parlamenty DĽR a LĽR, informuje agentúra RIA Novosti.

„V podpísaných zmluvách o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskom a týmito novými štátmi (DĽR a LĽR) garantujeme zaistenie ich bezpečnosti. Myslím si, že to je každému jasné,“ uviedol Lavrov. Zároveň dodal, že Rusko očakávalo, ako bude Západ reagovať na uznanie separatistických ukrajinských regiónov, a je pripravené na sankcie.

„Už nám hrozia všelijakými sankciami... No my už sme na to zvyknutí, vieme, že sankcie by sa zaviedli aj tak,“ uviedol Lavrov s tým, že Západ by sankcie na Rusko podľa neho uvalil bez ohľadu na to, či by na to dôvod mal alebo nemal.

„Naši európski, americkí i britskí kolegovia sa nezastavia, pokiaľ nevyčerpajú všetky možnosti na takzvané potrestanie Ruska,“ citovala Lavrova agentúra Reuters.

Kríza na Ukrajine, pri ktorej má Západ obavy, že vyústi do vojny, sa vyostrila v pondelok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin príkazom vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, ruských vojakov. Spravil tak krátko po tom, ako v televíznom vysielaní oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny.

Spojené štáty, Európska únia i Británia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusko sankcie.