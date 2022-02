Mikulec: Situácia na slovensko-ukrajinských hraniciach je pokojná

Minister deklaruje, že rezort vnútra situáciu na hranici monitoruje. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru komunikuje s ukrajinskou stranou, s partnermi v Európskej únii, ako aj ostatnými bezpečnostnými zložkami v SR.

„V prípade zvýšeného náporu na našu východnú hranicu sme pripravení posilniť výkon kontroly na hraničných priechodoch a tzv. zelenej hranici, ako aj výkon služby, ak by bolo potrebné vybudovať na hranici kontrolné a registračné centrá,“ povedal Mikulec. Dodal, že okrem zložiek Policajného zboru je možné uznesením vlády vyčleniť aj vojakov.

Ministerstvo vnútra spolu s ďalšími rezortmi podľa Mikulca pravidelne aktualizuje pohotovostné plány pre viaceré možné scenáre vývoja situácie. Plány počítajú aj s prípravou kapacít pre prípad príchodu veľkého počtu ľudí z tretích krajín cez vonkajšiu hranicu SR, ako aj nutnosti evakuácie Slovákov z Ukrajiny.

Na azyl sú určené zariadenia migračného úradu ministerstva, a to záchytný tábor Humenné a pobytové tábory Rohovce a Opatovská Nová Ves. Mikulec podotýka, že tieto kapacity je možné zvýšiť ich rozšírením o núdzové ubytovanie. „Ak by si to situácia vyžadovala, vieme využiť aj voľné ubytovacie zariadenia ministerstva vnútra a ďalších rezortov,“ tvrdí šéf rezortu vnútra s tým, že v prvom rade budú využívané kapacity ministerstva vnútra.

Uznanie nezávislosti separatistických republík, tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, Ruskou federáciou považuje Mikulec za neprijateľný zásah proti suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny. „Tento krok len eskaluje napätie, podporuje násilie a marí úsilie o diplomatické riešenie situácie,“ poznamenal. Deklaroval, že Slovensko je v prípade ozbrojenej agresie pripravené Ukrajine pomôcť.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok večer oznámil, že Moskva sa rozhodla uznať nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili Putinovo rozhodnutie za „jasné porušenie minských mierových dohôd“ a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za „porušenie suverenity a územnej celistvosti“ Ukrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Rozhodnutie Ruska odsudzuje aj Slovensko, spolu s ďalšími krajinami vyjadruje Ukrajine solidaritu.