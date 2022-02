Pellegrini: Mikulec vo funkcii zlyhal, demokracia je ohrozená mocensky

Odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) by bolo prvým krokom k tomu, aby sa mohla demokracia opäť nadýchnuť. Skonštatoval to expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini v diskusii v parlamente k návrhu na odvolanie Mikulca z funkcie.

„Demokracia nie je ohrozená len politicky, ale aj mocensky,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že Mikulec zlyhal vo svojej funkcii. Práve rezort vnútra by mal podľa Pellegriniho garantovať zákonnosť a práva pre občanov. Podotkol, že v súčasnosti však dochádza k porušovaniu ľudských práv. „Matovič, Mikulec a Lipšic nechcú opozíciu politicky zničiť, oni ju chcú zavrieť. Za každú cenu,“ uviedol expremiér. Hovorí o manipulácii vyšetrovania a uprednostňovaní osobnej pomsty zo strany vlády.

Počas vystúpenia kritizoval aj médiá. Tie si podľa neho prestávajú plniť svoju úlohu strážneho psa demokracie. Namietal i kroky vlády v boji s pandémiou, hovoril o potláčaní ľudských práv. Negatívne vníma i to, že nebolo vyhlásené referendum o predčasných voľbách a že koalícia odmietla v parlamente aj zmenu Ústavy SR, ktorá by to umožnila. Vládna koalícia podľa jeho slov poprela zásadu, že nositeľom moci je ľud.

Radovan Kazda (SaS) pripomenul, že o tri dni to budú štyri roky, odkedy sa spoločnosť dozvedela o vražde novinára a jeho snúbenice. Práve to bol podľa neho dôkaz rozkladu a toho, že mafia prerástla do vlády. „Vtedy bol dôvod na predčasné voľby,“ vyhlásil s tým, že vtedajšia vláda „vajatala“, neschválila predčasné voľby, nerozpustila parlament a tri týždne sa čakalo na zmenu premiéra. Súčasná vláda podľa neho dokáže viesť boj s pandémiou aj napriek „vajatavým a antivaxerským postojom opozície“.

Marek Šefčík (OĽANO) reagoval, že v súčasnosti vypovedajú viacerí ľudia, ktorí boli súčasťou systému minulej vlády, o tom, ako oni bojovali proti vtedajšej opozícii.

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico procedurálnym návrhom požiadal o prítomnosť ministra Mikulca, ktorý sa v sále nenachádza. Rovnako požiadal o zvolanie poslaneckého grémia v súvislosti s niektorými výrokmi ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) ešte z piatka (18. 2.) voči podpredsedovi parlamentu Jurajovi Blanárovi (Smer-SD), ktorý počas jeho vystúpenia viedol schôdzu.