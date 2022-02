Rusko je stále pripravené rokovať s USA, tvrdí ruský rezort diplomacie

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je stále pripravený na rokovania so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom, a to aj po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin príkazom vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, ruských vojakov. V utorok to vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Aj v tých najťažších chvíľach... hovoríme, že sme pripravení na rokovania... Vždy budeme vystupovať za požívanie diplomacie,“ uviedla Zacharovová, ktorá reagovala na otázku o možnom stretnutí Lavrova s Blinkenom.

Šéf ruskej diplomacie totiž v pondelok oznámil, že sa plánuje vo štvrtok 24. februára stretnúť so svojím americkým náprotivkom v Ženeve. O pripravovanej schôdzke informovalo už koncom minulého týždňa ministerstvo zahraničných vecí USA s tým, že Blinken je pripravený stretnúť sa s Lavrovom, ak dovtedy Rusko nenapadne Ukrajinu.

Medzičasom však Putin v rozsiahlom prejave k národu, vysielanom v pondelok v televízii, oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny, čo v zásade pochováva mierový plán z roku 2015 a otvára dvere pre priamu účasť ruskej armády.