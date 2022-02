Putin: Moratórium na členstvo Ukrajiny v NATO nerieši napätie Ruska so Západom

Na zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady, ktoré bolo zvolané v pondelok do Kremľa, Putin vysvetlil, že prípadné moratórium na prijatie Ukrajiny do NATO nie je v skutočnosti ústupkom, ale len realizáciou plánov Západu pripraviť Kyjev na blížiaci sa vstup do aliancie.

Podľa agentúry Interfax Putin na zasadnutí povedal, že ho „americký kolega ubezpečil, že NATO sa Ukrajinu nechystá prijať zajtra. Ba čo viac, možné je akési moratórium“.

Ruský prezident vyhlásil, že lídri NATO sú si vedomí toho, že Ukrajina nie je pripravená na členstvo v aliancii. Na základe toho Rusko - podľa Putina - zastáva názor, že v prípade návrhu na vyhlásenie moratória na členstvo Ukrajiny v NATO nejde o ústupok voči Moskve, ale len o realizáciu plánov Západu.

„Vy si myslíte, že treba počkať a pripraviť Ukrajinu na vstup do NATO. To je (to akože) moratórium... Ale to je moratórium nie pre nás, to robíte pre seba,“ uviedol Putin a dodal, že takýto návrh nevníma ako ústretovosť voči Rusku. Tú „my zatiaľ nevidíme,“ poznamenal.

Agentúra DPA vysvetlila, že Rusko chce zabrániť svojmu susedovi - Ukrajine - vstúpiť do NATO a vyzvalo alianciu a vládu Spojených štátov, aby mu poskytli písomné bezpečnostné záruky. Západ takéto požiadavky Moskvy odmietol.

Bezpečnostná rada, ktorú zvolal Putin, posudzuje aj návrh na vyhlásenie samozvaných republík v Donbase - Doneckej a Luhanskej (DĽR a LĽR) za nezávislé štáty. Ruské agentúry informovali, že tento návrh podporujú prakticky všetci členovia rady. Putin avizoval, že rozhodnutie v tejto veci bude prijaté ešte dnes.

Agentúra TASS dodala, že Putin v pondelok večer vystúpi v televízii s prejavom k občanom.