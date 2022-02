Na Námestí SNP odhalili pamätník venovaný Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej

Rodičia zavraždených sa na mieste poďakovali všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik pamätníka. "Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa snažia o to, aby sa nezabúdalo na to, čo sa stalo a ako sa to stalo,“ dodala Zlatica Kušnírová.

Pamätník vznikol v spolupráci s rehoľou Milosrdných bratov, vlastníkom budovy, na ktorej fasáde je dielo osadené a tiež Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorej študenti a pedagógovia pracovali na umeleckom stvárnení. Odborný garant projektu Marián Králik objasnil, že cieľom nebolo vytvoriť „ľúbivé“ a krásne dielo, skôr malo niesť aj niečo zo surovosti, ktorú predstavovala samotná vražda. „Otvorená rana, ktorú dielo predstavuje, symbolizuje zároveň to, čo bolo v spoločnosti pod povrchom, vrstvy a prekrytia, ktoré sa Ján svojou prácou snažil odhaliť,“ dodal Králik.

FOTO: TASR - Jakub Kotian

Iniciátor trvalého pietneho miesta, poslanec Národnej rady SR a predseda parlamentného mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO) pripomenul, že pamätník bude pripomínať nielen pamiatku zavraždených mladých ľudí, ale aj význam slobodnej a nezávislej žurnalistiky.

Pamätník mal byť pôvodne financovaný prostredníctvom peňažných darcovských príspevkov, projekt sa napokon rozhodol podporiť mediálny dom Ringier.

FOTO: TASR - Jakub Kotian

Pietnou spomienkou si pamiatku zavraždenej dvojice v deň štvrtého výročia ich tragického skonu pripomenula aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, rovnako členovia vlády i parlamentu.