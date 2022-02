Spojené štáty tvrdia, že majú informácie o plánovaných zásahoch Rusov voči Ukrajincom

Spojené štáty Organizácii Spojených národov (OSN) v noci na pondelok oznámili, že majú dôveryhodné informácie o plánovaných zásahoch ruských síl voči obyvateľom Ukrajiny zahŕňajúcich "zabitia či umiestnenie do táborov". Má k tomu dôjsť v prípade "vojenskej okupácie" Ukrajiny Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z webových stránok denníka The Washington Post a stanice BBC.

The Washington Post a BBC sa odvolávajú na list, ktorý americká veľvyslankyňa pri OSN Bathsheba Nellová Crockerová poslala vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej. V liste však nie je špecifikovaný zdroj, ktorý by tieto informácie potvrdzoval, píše The Washington Post.

Nellová Crockerová v liste vyjadrila hlboké znepokojenie Spojených štátov, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobí „rozsiahle ľudské utrpenie“.

„Sme hlboko znepokojení pokračujúcimi prípadmi porušovania ľudských práv zo strany Ruska v tých častiach Ukrajiny, ktoré už Rusko okupuje, a máme dôvody domnievať sa, že tieto obavy sa v prípade novej vojenskej ofenzívy znásobia,“ píše Nellová Cockerová.

Plány Moskvy podľa listu zahŕňajú cielené zabitia, mučenie, únosy a vynútené zmiznutia či nespravodlivé zadržania. Tieto kroky majú byť namierené voči tým, ktorí nesúhlasia s krokmi Ruska - vrátane ruských a bieloruských disidentov, ktorí sú v exile na Ukrajine, novinárov a protikorupčných aktivistov a zraniteľných skupín obyvateľstva ako etnické či náboženské menšiny a LGBTQI+ osoby.

Ruské sily podľa Nellovej Crockerovej vytvárajú zoznamy konkrétnych Ukrajincov, ktorých po okupácii plánujú zabiť či poslať do táborov. „Takisto máme dôveryhodné informácie, že ruské sily pravdepodobne použijú smrtiace prostriedky na rozohnanie nenásilných protestov,“ píše Nellová Cockerová.

List bol Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) so sídlom v Ženeve doručený v noci na pondelok. Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov správy USA o ruských zoznamoch Ukrajincov, ktorí majú byť zadržaní alebo zabití, odmietol a označil ich za „úplné klamstvo“, píše BBC.

Rusko v oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc zhromaždilo podľa západných predstaviteľov okolo 150.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z možnej invázie do susednej krajiny.

Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie a NATO stiahne svoje vojenské sily z východnej Európy.