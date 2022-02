Počet obetí prudkých dažďov v Brazílii sa zvýšil na 165

V Spojených štátoch začína fungovať Trumpova nová aplikácia, alternatíva k Twitteru

Aplikáciu s názvom TRUTH Social bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začali v noci na pondelok postupne uvádzať do prevádzky. Alternatíva k sociálnej sieti Twitter by mala byť plne funkčná do konca marca.