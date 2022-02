Pellegrini kritizuje vládu za zdražovanie, Sulík hovorí o opatreniach

Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že výrazný problém s elektrinou by bol až budúci rok, čo vláda odvrátila prijatými opatreniami. V prípade potravín si vie predstaviť pomoc pre dôchodcov, čaká v prvom rade návrhy od ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Pellegrini skonštatoval, že opatrenia predstavené vládou v boji so zdražovaním energií momentálne nepomáhajú. Tvrdí, že ľuďom sa len povedalo, že budúci rok a ten ďalší nič nevzrastie, problém však podľa neho budú mať aj tento rok. Poukázal aj na vysokú infláciu.

„Cena elektriny pre domácnosti v tomto roku nie je problém, problém by to bol budúci rok, a tam sme konali,“ zdôraznil Sulík. Dodal, že problém s plynom bude až ďalší rok, a to podľa neho vláda ešte rieši. Problém s kúrením je podľa neho taký, že niektoré teplárne nenakúpili plyn včas. Zdôraznil, že tu zaviedli zastropovanie ceny.

Pripustil, že ceny potravín išli hore. Podporí preto všetky kroky pomoci, ak bude dohoda v koalícii. Slovo má podľa neho v tomto prípade najmä Ministerstvo financií (MF) SR. „Dôchodcom jednorazová pomoc na tento rok pri potravinách určite áno,“ naznačil Sulík.

Pellegrini zároveň upozornil, že ľuďom porastú hypotéky, keď sa im skončia fixácie. Sulík súhlasí, že úroky pôjdu hore a „odskáču“ si to ľudia. Z tejto situácie viní Európsku centrálnu banku (ECB). Skonštatoval, že keď nechceme zlikvidovať menu euro obrovskou infláciou, nezostáva nič iné, ako zvýšiť úroky, čo si odnesú ľudia.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine minister poznamenal, že rezort hospodárstva sleduje tri oblasti, a to je plyn, ropa a komodity, ktoré sú najmä pre U. S. Steel. Z Ukrajiny a Ruska sa totiž dováža vo veľkej miere pre U. S. Steel železná ruda aj uhlie. „Som v kontakte aj s vedením U. S. Steelu, doteraz všetko prebieha štandardne, ale keby sa to zrazu zastavilo, tak U. S. Steel má síce nejaké rezervy, čo vie produkovať, ale dlho by to nevydržalo,“ priblížil Sulík. S ropou na najbližšie tri mesiace nevidí problém, situácia s plynom je podľa neho tiež aktuálne v poriadku.

Pellegrini poukázal na to, že ak by došlo k vojenskému konfliktu, Slovensko môže mať problém s migračným posunom a môže čeliť energetickej kríze či kybernetickým útokom. V prípade útoku by sa podľa neho Slovensko zachovalo ako aliančný partner. „Momentálne nevidím dôvod, aby za tejto situácie bolo potrebné nejakým spôsobom zosilňovať prítomnosť vojsk NATO na území SR, pretože momentálne nehrozí útok na SR,“ zdôraznil s tým, že kľúčová je deeskalácia napätia a príchod vojsk by teraz pôsobil opačne.

Podľa Sulíka by SR nemala v prípade, že by došlo k útoku, robiť „sólo jazdy“. Skonštatoval, že východnú hranicu Slovenska v takom prípade treba chrániť. Momentálne však tiež nevidí dôvod, aby na Slovensku boli vojaci.