Peter Pellegrini tvrdí, že Žilinka nemal ešte žiadnu kauzu, Sulík nesúhlasí

Šéf liberálov priznal, že pred voľbou nového generálneho prokurátora sa na jeseň 2020 postavil za Žilinku. „Hovoril som, že ten človek nemá za 30 rokov jednu pofidérnu kauzu. Bohužiaľ, teraz nazbieral už niekoľko pofidérnych káuz,“ povedal Sulík.

Expremiér Pellegrini vyhlásil, že Žilinka nemá za sebou zatiaľ žiadnu kauzu. „Všetko sú to len vymyslené veci. Robí si svoju robotu poriadne,“ zdôraznil.

Prípadné personálne zmeny na čele štátnych inštitúcií by sa nemali podľa Sulíka dosahovať zmenou zákonov. „Mali by sme byť opatrní s účelovými legislatívnymi zmenami. Keď chceme docieliť personálnu zmenu, tak riešme personálnu zmenu a nechoďme zmeniť celý zákon,“ podotkol. Pellegrini by to považoval za hlúpy útok na generálneho prokurátora, ktorý poukazuje aj na prešľapy koalície.

Sulík počas relácie zopakoval, že ak Sme rodina naďalej nebude podporovať zásadné reformy, je na ich zvážení, či zotrvajú v koalícii.