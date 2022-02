Gyimesi: Ak sa Kolíková nenaučí robiť kompromisy, súdna mapa neprejde

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. S nezaradeným poslancom z Hlasu-SD Erikom Tomášom sa zhodli, že s Kolíkovej reformou nesúhlasí ani jeden sudca. Tomáš ministerku kritizuje za "držanie sa stoličky zubami-nechtami". Každý minister vo vyspelej krajine by podľa neho odstúpil, ak by mu neprešla jeho najzásadnejšia reforma.

„Ministerka nemá jediný patent na to, ako má justícia vyzerať. Bude sa musieť naučiť robiť kompromisy. Ak sa to nenaučí a ak naďalej bude týmto štýlom presadzovať súdnu mapu, tak si osobne myslím, že súdna mapa neprejde a tým pádom jej bude vyjadrená nedôvera,“ povedal Gyimesi. Pochybuje o jej vyjednávacích schopnostiach, nie však o jej arogancii. Podčiarkol, že koalícia nikdy nepovedala, že súdna mapa neprejde, ale že neprejde v jej predloženej podobe.

Ministerka podľa neho nemôže hádzať vinu na tých, ktorí reformu nepodporili, keďže výhrady zaznievali dlhodobo. Gyimesi si myslí, že k neschváleniu častí reformy prispelo i to, že Kolíková mala prísť pol hodinu pred hlasovaním na stretnutie a dať písomné záruky, že zmeny v druhom čítaní budú zapracované a neurobila tak. Kolíková to počas týždňa odmietla, podľa Gyimesiho však nehovorí úplne pravdu. „Prišla štyri minúty pred hlasovaním povedať, že nič s tým neurobí,“ vyhlásil.

Tomáš trvá na tom, že Kolíková reformu pripravila spôsobom, ktorý ohrozuje čerpanie fondov z plánu obnovy. „Kolíková ohrozila nielen reformu ako takú, ale aj čerpanie týchto prostriedkov, napriek tomu sa postaví na tlačovú konferenciu a vyhlási, že nikam neodchádza,“ podotkol s tým, že reformu robí ministerka sama pre seba. „Ak by mala byť funkčná, tak by asi neprotestovali sudcovia a justiční zamestnanci,“ dodal. Vidí v tom jej záujem obsadiť súd personálne svojimi ľuďmi a tiež záujmy z hľadiska realitného biznisu. Kritizuje náznaky, že sa zmeny môžu pretlačiť napokon v druhom čítaní tzv. prílepkami k tej časti reformy, ktorá prešla.