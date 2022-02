Kyberšikana je nebezpečná, je dôležité, aby ju deti vedeli rozpoznať

Je dôležité vzdelať deti a mladých ľudí tak, aby dokázali kyberšikanu rozpoznať a rodičia by mali včas zasiahnuť. Pripomína to spoločnosť Uniqa, ktorá eviduje nárast hlásení súvisiacich s kyberšikanou.

„Šikana cez internet sa deje najčastejšie cez hanlivé komentáre k fotografiám, zastrašovanie a vydieranie cez správy, či neoprávnené zverejňovanie intímnych fotografií i videí na internete. Ďalej je to kradnutie identity, posielanie správ z falošného profilu, tvorba posmešných stránok o šikanovanej osobe, ale aj vytváranie skupín na sociálnych sieťach proti šikanovanej osobe,“ uviedol Zdeněk Hruška z poisťovne.

Spoločnosť vymenovala viacero druhov kyberšikany, medzi nimi napríklad kyberharašenie, pri ktorom ide o neustále kontaktovanie cez SMS, e-maily a iné platformy. Ide o najčastejší druh. Obete môžu byť vystavené aj kyberstalkingu (sledovanie a narúšanie súkromia), kybergroomingu (nútenie k osobnej schôdzke), flamingu (slovné napádanie), či sextingu (posielanie a zverejňovanie textov, fotografií alebo videí so sexuálnou tematikou).

Kyberšikana pritom môže viesť k depresiám, poruchám spánku, pocitom menejcennosti, strachu, ba aj k samovražde alebo k pokusom o ňu. Psychologička Inka Grohoľová upozorňuje, že rodičia by nemali nútiť deti, aby takýmto problémom čelili samé, treba pri nich stáť. „Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii,“ vyzdvihla psychologička.

Odborníci teda radia - v prvom rade rozhovorom so šikanovaným zistiť stupeň závažnosti. Ďalej treba uložiť komunikáciu, ktorá sa deje v príslušnej skupine a viesť si podrobné záznamy. „Kyberšikana je trestný čin, okamžite ju ohláste polícii,“ dodali tiež odborníci. Na šikanujúcu osobu netreba reagovať, vyvolalo by to ďalšie kolo urážok. Šikanovanému dieťaťu je zase dobré poskytnúť psychologickú pomoc.

Pomôcť môže aj poistenie kybernetického rizika, pri ohlásení udalosti totiž poisťovňa vie zabezpečiť odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu.