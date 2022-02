Interfax: Na prijatie utečencov z Donbasu je pripravených 26 ruských regiónov

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že platby sa uskutočnia z rezervného fondu ruskej vlády, uviedla v nedeľu agentúra Interfax.

V Rostovskej oblasti na juhu Ruska platí od konca týždňa režim mimoriadnej situácie; Volgogradská a Voronežská oblasť sú od 19. februára kvôli evakuácii obyvateľov samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) v stave najvyššej pohotovosti.

Podľa Interfaxu je na prijatie utečencov z Donbasu pripravených 26 regiónov Ruska.

Samotní utečenci podľa spravodajského webu Znak.com novinárov informovali, že na hraniciach s Ruskou federáciou sa po začatí evakuácie tvorili dlhý kolóny áut.

„Tí, ktorí prekročia hranicu (do Ruska), nevedia, ako ďalej,“ uviedli a vysvetlili, že ubytovacie kapacity nestačia, je aj nedostatok jedla, chýbajú toalety i umyvárne. Medzi utečencami je veľa žien a malými deťmi.

Mnohým evakuovaným sa nedarí spojiť sa telefonicky s príbuznými v Rusku a nemajú ani možnosť vrátiť sa, lebo ruské pohraničné úrady ľudí späť na územie Ukrajiny nepúšťajú.

Spravodajský web Znak.com tvrdí, že mnohí ľudia vysídlení zo samozvaných proruských republík v Donbase sú „rozhorčení, že ich v noci vyviedli von, za kvílenia sirén, naložili do autobusov“ a odviezli, pričom následne bola hranica pre vstup na okupované územie Ukrajiny uzavretá.

Ukrajinský novinár Denis Kazanskyj zverejnil na sieti Facebook video, v ktorom figurujú „obyvatelia Donbasu deportovaní do Ruska a pobúrení podmienkami presídlenia“.

Správanie sa úradov k evakuovaným označil Kazanskyj za „výsmech ľuďom v mene propagandistického obrazu“.

Ukrajinská ombudsmanka pre ochranu ľudských práv Ľudmyla Denisovová už v piatok uviedla, že proruské úrady z Donbasu odvádzajú starých ľudí a deti „prakticky násilím“. Vyzvala ľudí, ktorí žijú na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny, aby „nepodľahli provokáciám okupantov a zachovali pokoj“.

Ozbrojené konflikty medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami v Donbase prebiehajú od roku 2014, keď Rusko obsadilo a anektovalo polostrov Krym. Na území Doneckej a Luhanskej oblasti separatisti vyhlásili ľudové republiky - Ukrajina ich označuje termínom „dočasne okupované územia“.

Vo štvrtok, 17. februára, sa situácia v Donbase prudko vyhrotila. Podľa veliteľstva ukrajinských síl bolo ostreľovaných 30 osád na územiach kontrolovaných Ukrajinou, zasiahnutá bola materská škola a niekoľko škôl, kde boli v tom čase deti. Zranili sa dvaja vojaci a päť civilistov.

Ostreľovanie pokračovalo aj ďalšie dni - vrátane nedele, pričom útoky na svoje pozície hlásili aj proruské sily.

V tejto situácii DĽR a LĽR oznámili evakuáciu časti obyvateľstva do Ruska. Vodca militantov LĽR Leonid Pasečnik obvinil ukrajinské sily, že vytvorili „pôsobivú údernú skupinu“ a údajne plánujú „hlboký prielom“ na územie Luhanskej oblasti.

Ukrajinskí novinári upozorňujú na to, že v roku 2008, niekoľko dní pred inváziou do Gruzínska, Rusko evakuovalo obyvateľstvo Južného Osetska - rovnako ako sa to deje na Donbase v roku 2022.