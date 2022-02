Ramsay po triumfe: "Týmto hráčom som veril od prvého dňa"

Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate Petry Vlhovej v slalome.

Craig Ramsay, tréner SR: „Za 50 a viac rokov, čo som pri hokeji, som nevidel taký tím, kde každý jeden hráč ´položil život´ za to, aby vyhral zápas. Komunikácia na striedačka i na ľade bola neskutočná a vtedy viete, že ste jeden tím. Týmto hráčom som veril od prvého dňa a povedal som im jednu vec: ´Pokúsime sa vyhrať každý jeden zápas´. To sa nedá, nikdy nevyhráte každý zápas, ale dôležité je, že sa o to musíte pokúsiť. Vidieť to na tom, že sme každého prestrieľali. I zápasy, ktoré sme prehrali, sme chceli vyhrať. A to je to najdôležitejšie, to, čo sa snažíme spraviť na Slovensku.“

Miroslav Šatan, prezident SZĽH: „Verím, že tento úspech nám prinesie nový záujem o hokej a viac pozornosti. Lebo sme dokázali zjednotiť Slovensko. Verím, že si to ľudia užívajú. Myslel som si, že to bude tesný zápas, postupne mi odľahlo a mohli sme si vychutnať záver.“

Patrik Rybár, brankár SR: „Je to úžasné, získali sme niečo, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Na to, ako to na začiatku vyzeralo, keď sme nehrali vôbec dobre, tak to dobre dopadlo a sme veľmi šťastní, že sme získali medailu. Možno až neskoršie si uvedomím, čo sme vlastne dosiahli. Som hrdý na celý tím, po tých dvoch zápasoch sme si niečo povedali v kabíne a začali sme hrať úplne inú hru. Mne sa chytalo veľmi dobre a myslím si, že som bol dobre pripravený. V tých zápasoch sme to v dôležitých momentoch zlomili a myslím si, že dnes sme tú tretiu tretinu výborne takticky uhrali.“

Miloš Roman, útočník SR: „Švédi na nás vybehli, hovorili sme si, že to musíme ustáť. Potom sme dali góly a Paťo nás opäť podržal. Prvé dva zápasy sme nezvládli, ale odvtedy sme ťahali za jeden povraz. Išli sme na doraz v každom zápase. Táto medaila pôjde najvyššie , pre mňa je to splnený detský sen.“

Marek Hrivík, kapitán SR: „Zatiaľ si uvedomujem asi len na 30 percent, čo sme dokázali. Ešte to celé len príde. Dúfam, že sú na nás doma všetci hrdí a užívajú si to. Hrali sme jeden pre druhého počas celého turnaja, všetci sme bojovali za tím. Dnešný zápas bol náročný, nebolo to med lízať, každý z nás si siahol na dno síl. Dokázali sme však všetkým, že Slovensko vie hrať hokej a má dobrých hráčov. Dúfam, že sme inšpirovali aj mladšie generácie. Niečo podobné sa udialo v roku 2002, keď sme získali zlato z MS. Verím, že tento úspech pomôže ďalším generáciám.“

Pavol Regenda, útočník SR: „Je to krásna odmena za tri týždne driny. Bolo to náročné psychicky aj fyzicky. Chceli sme zlato, ale aj bronz je krásny kov a sme za neho radi. Nečakal som to, ale veril som, že tento tím na to má. Je to veľký úspech pre Slovensko a dúfam, že ďalšie roky to bude takto pokračovať. Pre mňa bol olympijský turnaj nesmierna skúsenosť, som rád, že som tu mohol byť a pomôcť tímu.“

Juraj Slafkovský, autor dvoch gólov SR v zápase o bronz: „Najdôležitejšie je, že sme to tímovým výkonom dali. Zaslúžili sme si to za celý turnaj, za naše predvedené výkony. Prvý gól bol akoby z bufetu, ale ak máte potrebné šťastie, tak potom sa môže podariť aj takýto úspech.“

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: „Ešte stále tomu neverím. Je to neskutočný pocit, krásny, som veľmi rád aj za chalanov, že sa nám podaril. Hráči verili v to, čo od nich Craig vyžaduje. Je to obrovská podpora pre hokej, obrovská motivácia pre deti na Slovensku, je neskutočné, že taká malá krajina vyprodukuje takýto úspech.“