Nemecko a Rakúsko vyzvali svojich občanov, aby bezodkladne opustili Ukrajinu

Nemecké ministerstvo zahraničných vecí novým odporúčaním sprísnilo predošlé, v súlade s ktorým mali byť pripravení Ukrajinu v krátkom čase opustiť tí Nemci, ktorých prítomnosť tam nie je „absolútne nevyhnutná“.

Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že situácia na východe Ukrajine sa za posledný deň zhoršila a treba počítať s ďalšou eskaláciou. Svojich občanov vyzvalo, aby na Ukrajinu necestovali. Predtým im neodporúčalo podnikať do tejto krajiny iné ako „nevyhnutné“ cesty.

Rakúšanom teraz rezort odporučil vyhnúť sa Ukrajine, s výnimkou jej západných regiónov: Ľvovskej, Zakarpatskej, Ivanofrankivskej a Černovickej oblasti. Taktiež platí, že Ukrajinu okrem menovaných oblastí majú okamžite opustiť.

Rakúsko sa ale zároveň rozhodlo posilniť počet pracovníkov svojho veľvyslanectva v Kyjeve, ktoré bude v prípade potreby Rakúšanom asistovať pri odchode z tejto krajiny. Zároveň bude v kontakte s ukrajinskými predstaviteľmi, ako aj všetkými rakúskymi občanmi, ktorí sa nachádzajú v Ukrajine a zaregistrovali sa v aplikácii ministerstva zahraničných vecí. Momentálne je takýchto osôb približne 180, uvádza APA.

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa aj rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) v sobotu oznámili, že od pondelka do konca februára pozastavujú pre „aktuálnu situáciu“ lety do Kyjeva a Odesy. Naďalej však budú pokračovať s letmi do západoukrajinského Ľvova.