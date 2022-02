Predseda vlády SR Heger: "Ste naši obrovskí hrdinovia"

Zuzana Čaputová, prezidentka SR: „Slovensko má bronz! Obrovská gratulácia našim hokejistom do Pekingu. Vďaka, že ste to nevzdali, že ste počas celého olympijského turnaja nestratili odhodlanie. Vaša húževnatosť a vytrvalosť priniesli radosť z hokeja takmer do každej slovenskej domácnosti. Svojou hrou nám všetkým pripomínate, že ak sa dokážeme zomknúť, môžeme byť úspešní. Zisk bronzovej medaily na zimných olympijských hrách je fantastickým športovým úspechom pre celé Slovensko. Sme na vás hrdí.“

Boris Kollár, predseda Národnej rady SR: „Chlapci, ďakujeme vám za úžasnú bronzovú medailu a skvelú reprezentáciu nášho Slovenska. Podaril sa vám obrovský historický úspech! Zaslúžili ste si ho svojimi bojovnými výkonmi, ktorými ste nám robili obrovskú radosť.“

Eduard Heger, predseda vlády SR: „Úžasné, vyhrali sme bronz. Ďakujeme chlapci, celé Slovensko sa raduje a oslavuje vďaka vám. Vybojovali ste pre nás bronzovú olympijskú medailu. Ste naši obrovskí hrdinovia. Gratulujem! Počas celej olympiády sme vám verili a fandili v každom zápase. Predvádzali ste skvelé výkony. Tešíme sa na vás doma na Slovensku!“