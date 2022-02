Ako často chodíte v noci na záchod? Vaše návyky hovoria o zdraví viac ako si myslíte

Často vstávate z postele len preto, že vás prebudí nutkanie močiť? Ak ju ešte nepoznáte, zoznámte sa s noktúriou. Sama o sebe sa síce nepovažuje za lekársky problém, no sami uznáte, že jej prítomnosť rozhodne neprospieva zdravému a pravidelnému spánku. V niektorých prípadoch dokonca môže svedčiť o skrytých vážnejších ťažkostiach.

Je lepšie neustále sa prechádzať na toaletu a nazad do postele, alebo by ste to mali prečkať a pokúsiť sa zaspať, kým sa dá? Britský magazín Metro sa porozprával s lekárkou, ktorá vám poskytne najlepšiu odpoveď na túto otázku.

Čo vyvoláva nutkanie močiť?

Ak už raz pocítite nutkanie, lepšie urobíte, keď vstanete z postele a vykonáte potrebu. Treba si však pritom všímať, či je tento pocit intenzívnejší ako inokedy.

„Ak sa vám zdá, že potrebujete často močiť alebo trpíte inkontinenciou, váš lekár by o tom mal vedieť,“ radí lekárka Hannah Barhamová-Brownová, ktorá zároveň za najčastejšie spúšťače nočného nutkania močiť označuje kofeín, alkohol a stres.

„Ak vám treba ísť, ale zároveň ste boli len pre chvíľkou a pociťujete stres, zvážte jednoduché dychové cviky, po ktorých zistíte, či je toto nutkanie oprávnené, alebo len telo odpovedá na stres tak, že simuluje potrebu močiť,“ radí lekárka.

Koľkokrát za noc sa ešte dá považovať za normálne?

Bežný človek sa počas noci prebudí s potrebou močiť raz až dvakrát, a to zvlášť vtedy, keď pred spaním pije veľa tekutín. Barhamová-Brownová pritom pripúšťa, že tento zvyk môže ovplyvniť kvalitu aj kvantitu spánku.

„Raz alebo dvakrát za noc je v poriadku, ale ak sa vám zdá, že to nezvládate alebo to má dopad na kvalitu vášho života, pohovorte si o tom so všeobecným lekárom,“ radí lekárka, pričom rovnaký postup odporúča aj v prípade, že počas noci trpíte inkontinenciou.

Nutkanie močiť počas noci nie je nebezpečné len preto, že naruší váš zdravý spánkový rytmus, ale tiež preto, že pri vstávaní z postele a následnej ceste na toaletu riskujete úrazy v dôsledku slabého osvetlenia domácnosti.

„Len pre prípad“ – je to dobrý nápad?

Možno považujete návštevu toalety „len pre istotu“ za dobrý nápad. V skutočnosti ale tento zvyk môže mať nepekné dlhodobé následky.

„Príležitostné močenie 'pre prípad' napríklad pred dlhou cestou autom nie je na škodu, ale nemali by ste si ho osvojovať ako zvyk,“ hovorí Barhamová-Brownová. „Pričasté návštevy toalety prinútia močový mechúr myslieť si, že je plný, aj vtedy, keď je v skutočnosti poloprázdny, takže budete utekať na toaletu častejšie ako je potrebné.“

Čo to hovorí o celkovom zdraví?

V prvom rade by ste mali vedieť, čo je u vás normálne. Kľúčom je podľa Barhamovej-Brownovej všímať si zmeny: „Ak je pre vás zmenou to, že počas noci chodíte často na toaletu, zájdite za lekárom. Môže to signalizovať problémy s prostatou, infekciu močových ciest, cukrovku a ďalšie ťažkosti.“

Problematická môže byť podľa lekárky aj nadmerná konzumácia kofeínu a alkoholu a fajčenie. Okrem toho môže časté vstávanie počas noci naznačovať problémy so psychikou, a to najmä pri strese a úzkostnej poruche.