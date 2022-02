Blinken viní Rusko z vytvárania "falošných provokácií" za uplynulých 48 hodín

To, čo sa stalo „za posledných 24 až 48 hodín, je súčasťou scenára, ktorého cieľom je vytvárať falošné provokácie, následnej reakcie na tieto provokácie a páchania ďalšej agresie proti Ukrajine“, povedal Blinken.

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na úvod mníchovskej konferencie uviedla, že Rusko hromadením svojich jednotiek predstavuje „absolútne neprijateľnú hrozbu“.

„Táto kríza preto nie je ukrajinskou krízou. Je to ruská kríza. Vyzývame Rusko, aby okamžite stiahlo svojich vojakov,“ povedala Baerbocková počas panelovej diskusie s Blinkenom.

Baerbocková zároveň obhajovala rozhodnutie svojej krajiny neposlať na Ukrajinu zbrane minulosťou Nemecka v spojitosti s druhou svetovou vojnou a povinnosťou hľadať iné spôsoby, ako zabezpečiť mier.

Nemecká ministerka tiež varovala, že v prípade ruskej invázie by Západ uvalil na Moskvu zdrvujúce sankcie. Bidenova administratíva dala jasne najavo, že invázia by znamenala koniec plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý bol vybudovaný s cieľom zvýšiť export ruského plynu do Nemecka.

„My v Nemecku sme pripravení zaplatiť vysokú cenu,“ zdôraznila s tým, že na stole sú všetky možnosti, aj Nord Stream 2.

V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začala v piatok a potrvá do nedele. Jednou z jej hlavných tém je ukrajinská kríza a napäté vzťahy Západu a Ruska. Medzi účastníkmi sú americká viceprezidentka Kamala Harrisová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, šéf OSN António Guterres, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naopak, chýbajú zástupcovia Ruska.