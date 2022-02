Guterres v Mníchove: Vojenský konflikt by bol pre Európu katastrofálny

Ak by rusko-ukrajinská kríza prerástla do vojny, bolo by to "katastrofálne". Uviedol to v piatok generálny tajomník OSN António Guterres počas svojho vystúpenia na otváracom ceremoniáli Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorej sa Moskva tento rok nezúčastňuje. Informovala o tom agentúra AFP.

„V súvislosti s koncentráciou ruských jednotiek v blízkosti hraníc Ukrajiny som hlboko znepokojený narastajúcim napätím a zvýšenými špekuláciami o vojenskom konflikte v Európe. Stále si myslím, že sa to nestane. Ale ak by k tomu došlo, bolo by to katastrofálne,“ povedal Guterres účastníkom konferencie.

Guterres takisto vo svojom príhovore svetových politikov varoval, že hrozba pre globálnu bezpečnosť je teraz „zložitejšia a pravdepodobne vyššia“ ako počas studenej vojny, píše agentúra DPA.

Organizátor medzinárodnej konferencie v bavorskej metropole Wolfgang Ischinger označil tohtoročný ročník za „najdôležitejší“ počas 14 rokov organizovania tohto podujatia pod jeho vedením.

V poradí 58. Mníchovská bezpečnostná konferencia sa začala v piatok a potrvá do nedele. Jednou z jej hlavných tém je ukrajinská kríza a napäté vzťahy Západu a Ruska. Medzi účastníkmi sú okrem Guterresa aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naopak, chýbajú zástupcovia Ruska.