Prečo je hedonizmus tak dôležitý pre vaše šťastie

Štúdia zistila, že oddávanie sa krátkodobým pôžitkom je pre šťastie rovnako dôležité ako sebaovládanie. Zatiaľ čo sebakontrola sa často odporúča ako najlepšia cesta k šťastiu, užívanie si prítomného momentu vedie k dlhodobému šťastiu, ako aj k zníženiu pravdepodobnosti depresie a úzkosti.

Ciele ako naučiť sa cudzí jazyk alebo dostať sa do formy môžu byť odmenou, no niekedy sa potrebujeme aj zabaviť. Pre niektorých ľudí je ťažké si užívať, pretože premýšľajú o tom, čo by namiesto toho mali robiť.

Štúdia publikovaná v odbornom žurnále Personality and Social Psychology Bulletin reaguje na trend sebakontroly ako najlepšej stratégii k dosiahnutiu šťastia. Vyššia sebakontrola bola spojená so viacerými druhmi pozitívnych výsledkov. Katharina Bernecker, prvá autorka štúdie, povedala:

"Je čas to prehodnotiť. Samozrejme, sebakontrola je dôležitá, ale výskum sebaregulácie by mal venovať rovnakú pozornosť hedonizmu alebo krátkodobému potešeniu.“

Pre túto štúdiu vedci pripravili dotazník. Účastníci v ňom uvádzali, či si dokážu užívať prítomný okamih a majú tendenciu súhlasiť s tvrdeniami ako:

"Často robím to, na čo mám chuť."

"Môžem si plniť svoje túžby tu a teraz."

Ľudia, ktorí majú problém si užívať, súhlasia so stanoviskami ako:

"Myšlienky na moju prácu mi niekedy bránia užívať si príjemné aktivity a chvíle."

"Často myslím na svoje povinnosti, aj keď si užívam."

Ľudia, ktorí si neužívajú daný okamih, majú tendenciu rozptyľovať sa rušivými myšlienkami o tom, čo by mali namiesto toho robiť. Daniela Becker, spoluautorka štúdie, povedala:

„Napríklad, keď ležíte na gauči, môžete neustále myslieť na šport, ktorému sa nevenujete. Tieto myšlienky o protichodných dlhodobých cieľoch podkopávajú okamžitú potrebu relaxovať.“

Výsledky ukázali, že pre niektorých ľudí je ťažké dopriať si krátkodobé potešenie. Je tiež pravdepodobné, že budú trpieť depresiami a úzkosťou. Nič z toho však neznamená, že hedonizmus by mal byť jediným cieľom života. Ako dodala Bernecker:

„Vyhľadávanie hedonických a dlhodobých cieľov nemusí byť vo vzájomnom konflikte. Náš výskum ukazuje, že oba sú dôležité a môžu sa navzájom dopĺňať pri dosahovaní pohody a dobrého zdravia. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu v každodennom živote.“

Pre mnohých ľudí je náročné skutočne si dopriať chvíľu pre seba. Jedným z riešení je vyhradiť si na zábavu konkrétne časy. Týmto spôsobom je potešenie jediným cieľom pre vybraný časový úsek. Plánovanie si zábavy v kalendári tak môže znížiť rušivé myšlienky o iných, hodnotnejších činnostiach.