Mikulec: Neovplyvňoval som vyšetrovateľov, sú to fabulácie a prekrúcanie

Podčiarkol, že neexistuje jediný dôkaz a ani vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) nepotvrdilo podozrenia z manipulácie vyšetrovania tak, ako o tom hovorí opozícia.

„Vypočul som si kopu klamstiev, na moje odvolávanie v parlamente som si už zvykol, beriem to ako taký parlamentný folklór,“ poznamenal Mikulec. Odmieta, že by ovplyvňoval vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry, pre čo ho chcú odvolávať. Opozičným poslancom ide podľa neho o to, aby fabuláciami, klamstvami, prekrúcaním faktov a vytrhávaním z kontextu mohli zmiasť verejnú mienku a zmariť snahy očistiť spoločnosť od korupčného správania.

Kritizoval opozičných poslancov, príkladom ich fungovania vo vláde bolo podľa neho cudzopasenie na verejnom majetku, rozkrádanie, ako aj systém „našich ľudí“, v ktorom rozhodovali, koho budú a nebudú trestne stíhať. Dodal, že o tom dnes svedčia viacerí, ktorí mali konkrétne zadania podľa toho, ako si to „šéf“ prial. Podotkol, že slovom „šéf“ označovali lídra Smeru-SD Roberta Fica.

Čo sa týka vyšetrovateľov obviňovaných z manipulácie či marenia vyšetrovania podotkol, že v polícii fungujú desiatky rokov, rozložili viaceré mafiánske skupiny a desiatky páchateľov si vďaka nim odpykáva tresty. „Keď rozložili mafiánske skupiny, tak ich bývalá vláda ospevovala,“ poznamenal s tým, že zmena nastala, keď sa členovia rôznych skupín a štátnych organizácií začali priznávať a vypovedať o prepojeniach bývalej vlády a im blízkych ľudí.

Nemyslí si, že v polícii prebieha boj, aktuálne sa podľa neho bojuje o charakter štátu, či budeme demokratickou alebo opäť „mafiánskou krajinou“. Na margo inšpekčnej služby uviedol, že jej prácu v minulosti nepovažuje za svetobornú. V súčasnosti podľa neho pracuje a postúpili jej aj správu Slovenskej informačnej služby o podozreniach z ovplyvňovania vyšetrovaní. Tvrdí, že inšpekcia vynaložila na prešetrenie podozrení maximálne úsilie. Neexistuje podľa neho dôkaz o krivení spravodlivosti, ako sa to opozícia snaží podsúvať, čo majú potvrdzovať aj rozhodnutia súdov.

Marián Saloň (Smer-SD) tvrdí, že opozícia čerpá z uznesenia Generálnej prokuratúry (GP) SR. Odmieta Mikulcove slová, že by šlo len o tvrdenia opozície. Richard Takáč (Smer-SD) zase s Mikulcom nesúhlasí, že nahrávky vyšetrovateľov sú len drsná komunikácia chlapov, ktorí dlhé roky vyšetrujú najhoršie zločiny.

Ján Podmanický (nezaradený) skonštatoval, že Mikulec sa snažil bagatelizovať a relativizovať zverejnené dôkazy. „Je to len márny pokus niečo schovať pod koberec,“ uviedol.