Slovenskí hokejisti budú musieť zabojovať o bronz

Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Pekingu s Fínskom 0:2. V sobotu o 14.10 SEČ si tak zahrajú o bronz, ich súperom bude zdolaný zo súboja ROC - Švédsko. Fínov čaká finále na ZOH 2022 v nedeľu o 5.10 SEČ.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrávali na National Indoor Stadium od 16. minúty po góle Sakariho Manninena. V druhej tretine prežili bez ujmy 73-sekundové oslabenie o dvoch hráčov a hoci potom vystupňovali svoje ofenzívne úsilie, prekonať Harriho Säteriho sa im nepodarilo. V závere spečatil triumf severanov gólom do prázdnej bránky Harri Pesonen. Slováci prehrali v Pekingu aj druhý duel s Fínskom, v úvodnom vystúpení v základnej skupine mu podľahli 2:6. Na veľkých turnajoch nezdolali tohto súpera už dlhých 18 rokov.

Slováci sa síce neprebojovali do historického finále, stále však živia šancu na zisk prvého cenného kovu na ZOH. O medaily hrali zatiaľ jedinýkrát, v súboji o bronz vo Vancouveri 2010 podľahli práve „Suomi“ 3:5, keď v tretej tretine neudržali náskok 3:1. Fíni postúpili do finále na ZOH tretíkrát v histórii, zabojujú v ňom o svoje prvé olympijské zlato.

ZOH 2022, hokej, semifinále:

Fínsko - Slovensko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Gól: 16. Manninen (Lindbohm, Vatanen), 60. Pesonen (Hartikainen, Pokka). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Romasko - Lazarev (obaja Rus.), McCrank (Kan.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1071 divákov.

Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Komarov, Nättinen, Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Takáč - Daňo

Boj o finále sa začal taktickou vyčkávacou hrou, oba tímy si dávali najmä pozor, aby nerobili zbytočné chyby v obrane. Do sľubnej streleckej pozície sa dostali Fíni až v 6. minúte, no slovenská defenzíva v poslednej chvíli pokus Anttilu zblokovala. Slováci hrali smerom dopredu jednoducho, súper však pozorne vykrýval stred klziska a iba ojedinele ich púšťal do svojho obranného pásma. Najviac dokázal fínsku obranu zamestnať štvrtý útok SR, nebezpečná bola najmä Kelemenova dorážka. V 16. min hráči s dvojkrížom na drese nedokázali odpratať puk do bezpečia, zmocnil sa ho na modrej čiare Lindbohm, jeho tečovanú strelu ešte dokázal Rybár vyraziť, no priamo na hokejku voľného Manninena, ktorý z dorážky popod brankárov betón otvoril skóre - 1:0. Vzápätí boli blízko k druhému gólu strieľajúci Vatanen a dorážajúci Anttila. Hra sa potom otvorila. V 19. min po prihrávke Slafkovského namieril Hrivík z otočky iba do Säteriho, následne si fínsky brankár poradil aj s pokusmi Pospíšila a Jurča. Prvú tretinu uzavrela šanca Anttilu, ktorú zmaril Rybár.

V druhej tretine Slováci zvýšili tempo a tlačili sa viac pred súperovu bránku. V 25. min Slafkovský skvele našiel pred bránkou Hrivíka, ktorý kľučkou poslal Säteriho na opačnú stranu, no trafil iba žŕdku. Fíni odpovedali nevyužitou šancou Pesonena. V ďalšom priebehu zamestnával Säteriho najmä aktívny Slafkovský, v 26. min sa neujala jeho strela z medzikružia. Následne bol blízko k vyrovnaniu Takáč z dorážky. V polovici stretnutia Slovákom skomplikovali situáciu vylúčenia Čerešňáka a Regendu, po ktorých sa museli 73 sekúnd brániť v trojici. Početnej fínskej prevahe s námahou odolali, Manninen v ideálnej pozícii netrafil bránku a ďalšie strely vykryl pozorný Rybár. Slováci potom v snahe o vyrovnanie zintenzívnili ofenzívne úsilie. Útoky neúnavne ťahal Slafkovský, po jeho akcii nedokázal z dorážky prekonať Säteriho Hrivík. O pár momentov neskôr mu Lindbohm v poslednej chvíli zblokoval delovku z nádejnej pozície.

V úvode tretej časti Pospíšil pri mantineli nohou pri mantineli podrazil Vatanena a Slováci hrali oslabenie. V ňom sa bez väčších problémov ubránili, dokonca Slafkovský s Krištofom unikli súperom, prečíslenie 2 na 1 však po nepresnej prihrávke nedotiahli do úspešného konca. Ramsayho zverenci postupne stupňovali tempo, Fíni sa už nikam nehnali. V 47. min po Slafkovského nahodení pred bránku sa dostal k dorážke Cehlárik, puk z jeho hokejky zblokovala fínska obrana. „Suomi“ čakali na slovenské chyby, po ktorých vyrážali do rýchlych brejkov, v 48. min výpad Komarova zastavil v poslednej chvíli korčuľou Kňažko. Tréner Ramsay v závere zúžil hru na tri formácie, Regendu posunul k Hudáčkovi a Jurčovi. Slováci iba s námahou prenikali do útočného pásma, ak sa aj do neho dostali, Fíni ich vedeli umne vytláčať do rohov. Až do konca však živili nádeje na postup do olympijské finále. V závere tréneri odvolali Rybára z bránky a Slováci to skúsili v šestici, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Naopak, Pesonen gólom do prázdnej bránky spečatil výhru a postup Fínov.

Hlasy po zápase:

Martin Marinčin, obranca SR: „Sú to pre mňa určite smutné narodeniny. Mrzí nás, že sme prehrali. Fínov sme tlačili, mali sme veľa šancí, myslím si, že sme odohrali perfektný zápas proti mužstvu akým je Fínsko. Už druhýkrát za sebou nám rozhodca neodpískal ani jednu presilovku, je to smutné. Klobúk dolu pred celým tímom. Aj za stavu 0:1 sme stále bojovali, verili sme si, škoda, sa nám to nepodarilo. Bohužiaľ, chýbalo nám malé šťastíčko, aby sme dali vyrovnávajúci gól.“

Juraj Slafkovský, útočník SR: „Na našej strane bola smola, nemali sme šťastie, neodrazil sa nám puk tak ako vo štvrťfinále s USA. Zajtra je nový deň, stále máme šancu získať medailu a urobiť úspech. Fínsky brankár chytal neskutočne, rozhodca nám nedal osem tretín presilovku, to už je na zamyslenie. Ubránili sme vynikajúco oslabenie o dvoch hráčov. Bolo by niečo neskutočné, keby sme získali na olympiáde medaily, zajtra dáme do toho všetko a verím, že šťastie sa prikloní na našu stranu.“

Miloš Kelemen, útočník SR: „Bol to vyrovnaný zápas, boli pasáže, v ktorých sme boli lepší. Rozhodol gól v prvej tretine. Fínom dobre zachytal brankár, v strednom pásme výborne bránili. Chýbal nám len gól, strieľali sme, ale tie dorážky sa nám neodrazili na hokejku. Sme tu dobrá partia, dobrý tím hokejistov, neskladáme zbrane a do súboja o bronz dáme všetko.“