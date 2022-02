V Trnavskom kraji došlo k 5 nehodám, pri ktorých zomrelo 7 osôb

Vo štvrtok (17. 2.) v popoludňajších hodinách prišlo na diaľnici R1 pri obci Vlčkovce v okrese Trnava k tragickej zrážke medzi dvoma autami a kamiónom. „Vodič na osobnom aute Ford Focus sa mal podľa prvotných informácií po predchádzaní zaradiť pred nákladné auto. Následne mal 62-ročný muž z doposiaľ nezistených príčin začať brzdiť. Kamionista nestihol zareagovať a zozadu do auta narazil. To po náraze odhodilo do rýchlejšieho pruhu, priamo do jazdnej dráhy terénneho auta Chevrolet Colorado, ktoré šoféroval 46-ročný muž,“ uviedla polícia.

Pri nehode zahynul 53-ročný spolujazdec z Fordu. „Jeho vodiča záchranári vrtuľníkom transportovali do nemocnice, kde však svojim zraneniam podľahol. Vodič terénneho auta a ani 29-ročný vodič nákladného auta sa pri nehode nezranili. Polícia okolnosti tejto tragickej nehody naďalej intenzívne vyšetruje,“ doplnila polícia.