Video: V Poľsku zaznamenali šesť tornád

Hasiči museli zasahovať pri tisíckach výjazdov a v odpratávaní škôd pokračovali aj vo večerných hodinách. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) naši severní susedia zaznamenali až šesť tornád. SHMÚ na to upozornil na sociálnej sieti.

„Tornáda bežne považujeme za extrémne zriedkavý a ničivý jav spojený s búrkami – tie si zasa bežne spájame s letom. Táto zima túto (nesprávnu) predstavu výrazne narúša, pretože aj dnes sa pri a po prechode studeného frontu v našej oblasti opäť vyskytli búrky. V Poľsku sa však okrem búrok v noci na dnes vyskytli aj tornáda, zatiaľ je ich zdokumentovaných šesť,“ uviedol SHMÚ na Facebooku. Podľa meteorológov to poukazuje na fakt, že pre vznik tornád nie je nutné, aby bolo teplo.

Deadly QLCS #tornado that hit the big city of Krakow and overturned a crane. So far 8 tornado reports in #Poland from this system today.



Source: Oksana Shymkiv https://t.co/zx2vn8zifw pic.twitter.com/KwmWTUZLxr